أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني إطلاق سياسة دبي لتأمين الذكاء الاصطناعي وذلك في خطوة استباقية ورائدة على مستوى المنطقة تهدف إلى تعزيز الثقة بحلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم نموها وتطورها ودرء المخاطر الأمنية الإلكترونية.

جاء ذلك في إطار مشاركة المركز بصفته الشريك الرسمي للأمن السيبراني في مهرجان "دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" الذي تنظمه "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" بدورته الأولى بالتعاون مع "مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد" ومركز دبي المالي العالمي والذي اختتم اليوم في مدينة جميرا .

وقال سعادة يوسف الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني إن إطلاق سياسة تأمين الذكاء الاصطناعي يندرج في إطار حرص المركز دبي على المساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بجعل دولة الإمارات رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031 وذلك من خلال السعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة في ضوء استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

وأضاف الشيباني أن هذه السياسة تشكل نقلة نوعية في مسيرة المركز التي تسعى لتجسيد مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع وفق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وتعتبر حجر أساس يدعم خارطة الطريق المرسومة لتعزيز جودة الحياة في دبي من خلال تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاعات والمجالات الحيوية كافة وذلك بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية /D33/ الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

من جانبه وصف سعادة عامر شرف المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي الإلكتروني هذه السياسة بأنها إضافة نوعية جديدة إلى حزمة المشاريع المبتكرة والسياسات التي يُطلقها المركز في إطار رسالته الرامية إلى إنشاء فضاء سيبراني آمن وموثوق لدعم البنية التحتية الرقمية لإمارة دبي ورؤيته التي تطمح إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة عالميا بمجال الأمن الإلكتروني.

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