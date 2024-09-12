عبد الله بن طوق: الإمارات تواصل خطواتها السبَّاقة في تعزيز المسؤولية المجتمعية

عقد مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، الصندوق الوطني الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، رابع اجتماعاته للدورة 2024-2026، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء الصندوق، حيث استعرض الاجتماع النتائج التي أحرزها الصندوق خلال الفترة الماضية، وكذلك الخطط الاستراتيجية للصندوق في المرحلة المقبلة، والتي تستهدف تعزيز الأثر المستدام في مجال المسؤولية المجتمعية.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري: «تواصل دولة الإمارات خطواتها السباقة والمتقدمة في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة. وتشكِّل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، مثالاً يحتذى به على مستوى العالم، حيث أسهم الصندوق منذ تأسيسه قبل خمس سنوات وحتى الآن، في قيادة استراتيجيات القطاع الخاص، نحو تحقيق المزيد من الآثار التنموية المجتمعية، تماشياً مع الأولويات الوطنية، ومستهدفات التنمية المستدامة، بما فيها رؤية «نحن الإمارات 2031» و«الاستراتيجية الوطنية للاستدامة»».

وحضر الاجتماع معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، نائب رئيس مجلس الأمناء، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وعائشة أحمد يوسف وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة، والدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وأسامة أمير فضل الوكيل المساعد لقطاع المُسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسلامة العميمي مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وعبد العزيز خالد الجزيري نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للمستقبل، ومريم القصاب مدير مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وبدور الرقباني رائدة الأعمال المجتمعية، وسارة شو مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى».

وبدورها، قالت سارة شو مدير صندوق «مجرى»: «يمثل هذا الاجتماع محطة مهمة في مسيرة الصندوق، حيث يتيح مساحة لمناقشة الاستراتيجيات المستقبلية، والبناء على ما حققه الصندوق حتى الآن، على صعيد تعزيز مساهمة الشركات الخاصة في التنمية المجتمعية والعمل المستدام. ونتطلع للخروج بآليات وسياسات جديدة، من شأنها تشجيع الشركات أكثر على إحداث أثر اجتماعي وبيئي مستدام، وتقديم المزيد من المساهمات لخدمة المستهدفات الوطنية».

واستعرض أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، التقرير المالي للصندوق، وتقرير المبادرات والمشاريع المنجزة خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى إطلاق «مؤشر الأثر» لقياس أداء المؤسسات في مجال المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة للقطاع الخاص في الدولة، فضلاً عن تكريم أكثر من 80 شركةً رائدة من القطاع الخاص، تقديراً لإسهاماتها في مجال الاستدامة، وذلك من خلال منحها «وسام الأثر المجتمعي».

وبحث الأعضاء أيضاً مستجدات عمل اللجان الفرعية للصندوق، بما في ذلك لجنة السياسات والاستراتيجيات، ولجنة المشاريع والتمويل، حيث ناقشوا أهم الإنجازات المحققة، والاستراتيجيات الجديدة المقترحة حول قضايا المسؤولية المجتمعية، ودعم ممارسات الاستدامة في دولة الإمارات، ودعوة الشركات الخاصة إلى الالتزام بخطة الإفصاح، التي أعلن عنها الصندوق مؤخراً، والتي تتضمن تشجيع الشركات على إعداد تقارير دورية حول ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، لضمان أعلى مستويات الشفافية.