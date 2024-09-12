أسعار الذهب تسجل مستوى تاريخياً وتتجاوز 2550 دولاراً

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1.5 % لتسجل مستوى قياسياً مرتفعاً، الخميس، بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بعد أن أشارت بيانات أمريكية إلى تباطؤ الاقتصاد.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 2551.19 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 2578.90 دولاراً.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بنحو ألفي طلب إلى مستوى معدل موسمياً بلغ 230 ألف طلب.
وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أغسطس وسط ارتفاع تكاليف الخدمات، لكن الاتجاه ظل متسقاً مع تراجع التضخم.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2.7 % إلى 1035.69 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 29.35 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 968.48 دولاراً للأوقية.
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