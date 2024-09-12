أسعار الذهب تسجل مستوى تاريخياً وتتجاوز 2550 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1.5 % لتسجل مستوى قياسياً مرتفعاً، الخميس، بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بعد أن أشارت بيانات أمريكية إلى تباطؤ الاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 2551.19 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 2578.90 دولاراً.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بنحو ألفي طلب إلى مستوى معدل موسمياً بلغ 230 ألف طلب.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أغسطس وسط ارتفاع تكاليف الخدمات، لكن الاتجاه ظل متسقاً مع تراجع التضخم.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2.7 % إلى 1035.69 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 29.35 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 968.48 دولاراً للأوقية.