دبي المالي يطلق رخصة الذكاء الاصطناعي ومبادرة الذكاء الاصطناعي كخدمة

أطلق مركز دبي المالي العالمي خلال فعاليات اليوم الثاني من الدورة الأولى لـ"مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب3"، مبادرتين جديدتين تهدفان إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في دبي والمنطقة.

أحد المبادرات هي إطلاق "رخصة الذكاء الاصطناعي"، التي تعتبر الأولى من نوعها، والتي ستساهم في استقطاب المزيد من الشركات إلى دبي.

وتأتي هذه الخطوة بحسب المركز بعد نجاح "رخصة الابتكار" لمركز دبي المالي العالمي التي ساهمت في استقطاب ما يزيد على 1,100 شركة إلى المركز.

المبادرة الثانية التي تم الإعلان عنها هي "الذكاء الاصطناعي كخدمة" "AI as a Service"، وهي خدمة مبتكرة ستوفر مختبراً للشركات لمساعدتها على تقييم جاهزيتها لاعتماد الذكاء الاصطناعي، كما ستساعد هذه الخدمة الشركات على تحديد الفرص وتقديم التوصيات وتطوير الاستراتيجيات وتنفيذها.

وأعلن عن المبادرتين عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، في كلمته الافتتاحية التي استهل بها فعاليات اليوم الثاني من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"، مؤكداً أن المبادرتين تعكسان التزام مركز دبي المالي العالمي بدعم النمو الاقتصادي القوي عبر تبني التقنيات المتقدمة والتي يتقدمها الذكاء الاصطناعي.

وقال أميري، إن المهرجان الذي انطلق أمس أكثر جمع 6800 شخص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف قوة الذكاء الاصطناعي وتأثيره العميق على مختلف الصناعات والاقتصادات.

وأكد على الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الصناعات والاقتصادات العالمية.

وأشار إلى أن تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي يتطلب التزامًا بالاستثمار في البحث والتطوير، والتعامل مع التحديات المعقدة، والاعتراف بأهمية الكفاءة والحد من الأخطاء البشرية في عملية صنع القرار.

وقال إن التزامنا، إلى جانب التزامكم، سيساهم في تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، ونحن في مركز دبي المالي العالمي ملتزمون بتوفير أفضل المنصات للذكاء الاصطناعي وتسهيل الوصول إلى الشركاء المناسبين.

وأكد أن ثقافة الابتكار التي يتمتع بها المركز هي الأساس لبناء أكبر نظام بيئي للأعمال والتمويل والتكنولوجيات الناشئة في المنطقة.

وتحدث أميري عن رحلة مركز دبي المالي العالمي في دعم وتبني الرقمنة والذكاء الاصطناعي على مدار السنوات الماضية وصولاً إلى إطلاق "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" خلال العام الماضي والذي يعتبر أكبر تجمع مُخصص لشركات الذكاء الاصطناعي والويب 3 في العالم، والذي اجتذب حتى الآن أكثر من 120 شركة متجاوزًا الهدف المتمثل بجذب 75 شركة، حيث يتوقع المركز استقطاب أكثر من 500 شركة مع خلق ما يزيد على3,000 فرصة عمل، وتوسيع مساحة ' كامبس دبي للذكاء الاصطناعي' إلى أكثر من 100,000 قدم مربع، واستقطاب استثمارات بقيمة 300 مليون دولار.