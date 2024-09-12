حمدان بن محمد: ملتزمون بدعم الكفاءات الوطنية لترسيخ ريادة الإمارات العالمية

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سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع،

بتخصيص منح دراسية لخريجي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة للمشاركة في برنامج

ماجستير قانون الأعمال الدولي في "باريس الثانية بانثيون أساس" الذي يأتي بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وأكد سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "X"،

الالتزام الكامل بدعم الكفاءات الوطنية وتمكينهم، بما يرسخ ريادة الإمارات العالمية.

جاء ذلك بعد أن شهد سموه حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة ماجستير قانون الأعمال الدولي في جامعة "باريس الثانية بانثيون أساس" الذي يأتي بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينته عبر "X": "شهدت حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة ماجستير قانون الأعمال الدولي في جامعة "باريس الثانية بانثيون أساس" الذي يأتي بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي".

وأضاف سموه: "ووجهنا بتخصيص منح دراسية لخريجي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة للمشاركة في هذا البرنامج المتميز"

وختم سموه تدوينته بالقول:

"نبارك لجميع الخريجين ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والمهنية، ونؤكد مجدداً التزامنا الكامل بدعم الكفاءات الوطنية وتمكينهم بما يرسخ ريادة الإمارات العالمية".