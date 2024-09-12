خبراء ماليون يؤكدون أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين

أكد خبراء ماليون واستثماريون من الإمارات والصين، خلال جلسة عقدت اليوم ضمن فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الصيني في دبي، ضرورة تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وذلك في ظل العلاقات الثنائية المتينة والنمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وشهدت الجلسة، التي حملت عنوان "رؤية مشتركة للاستثمار"، مناقشات مستفيضة حول آفاق التعاون في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد تشن ليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة "تشاينا إنترناشيونال كابيتال كوربوريشن ليمتد" الصينية، الذي ترأس الجلسة، أهمية المنتدى كمنصة مثالية لتبادل الخبرات ورسم ملامح مستقبل الاستثمار بين الجانبين، مشيداً بعمق الشراكة الإماراتية الصينية وعراقتها، منوهاً بالنمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه ، شدد محمد البدر، رئيس قسم الاستثمارات في الصين في شركة مبادلة، على ضرورة تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية حيوية مثل الطاقة والتجزئة والصناعة، وذلك بالاستفادة من المزايا التنافسية التي يتميز بها كل من البلدين.

وأشار إلى أهمية صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك بين الإمارات والصين البالغ حجمه 10 مليارات دولار في تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، مؤكداً حرص "مبادلة" على جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في الإمارات.

وأشاد وو فولين، رئيس بنك الصين للاستيراد والتصدير، بمتانة العلاقات الإماراتية الصينية، منوهاً بالنمو المطرد في حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأكد دور بنك الصين للاستيراد والتصدير في دعم الشركات الصينية المستثمرة في الإمارات، لافتاً إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الإماراتية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

واتفق المشاركون في ختام الجلسة على ضرورة مواصلة بذل الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها أن تسهم في نمو وازدهار البلدين الصديقين.