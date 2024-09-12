Thursday, 12 September 2024 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكرك: تأمين عائلة ضلت طريقها في وادي بن حماد

9/12/2024 2:59:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمكنت فرق الإنقاذ من مديرية دفاع مدني الكرك ترافقها قوة من مديرية الشرطة اليوم، من العثور على عائلة مكونة من ستة اشخاص ضلوا طريقهم، في منطقة جبلية وعرة بمنطقة وادي بن حماد بمحافظة الكرك.
وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أنه وعلى إثر ورود بلاغ الى غرفة العمليات والسيطرة بفقدان العائلة، تحركت فرق الدفاع المدني والشرطة الى المنطقة وباشروا البحث عن أفراد العائلة، إلى أن تم العثور عليهم والاطمئنان على صحتهم وتأمين العودة بهم.

MENAFN12092024000072011014ID1108668135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث