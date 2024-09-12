الكرك: تأمين عائلة ضلت طريقها في وادي بن حماد

الكرك: تأمين عائلة ضلت طريقها في وادي بن حماد
التاريخ
9/12/2024 2:59:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تمكنت فرق الإنقاذ من مديرية دفاع مدني الكرك ترافقها قوة من مديرية الشرطة اليوم، من العثور على عائلة مكونة من ستة اشخاص ضلوا طريقهم، في منطقة جبلية وعرة بمنطقة وادي بن حماد بمحافظة الكرك.
وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أنه وعلى إثر ورود بلاغ الى غرفة العمليات والسيطرة بفقدان العائلة، تحركت فرق الدفاع المدني والشرطة الى المنطقة وباشروا البحث عن أفراد العائلة، إلى أن تم العثور عليهم والاطمئنان على صحتهم وتأمين العودة بهم.
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