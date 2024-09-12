Thursday, 12 September 2024 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حرق النفايات في الكرك.. ظاهرة تستعصي على الحل رغم مخاطرها

9/12/2024 2:59:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك- رغم ضررها الكبير على الصحة والبيئة، خصوصا على الجهاز التنفسي، إلا إن ظاهرة حرق النفايات المنزلية في الحاويات ما تزال مستمرة بمختلف مناطق محافظة الكرك التي تضم 11 بلدية تغطي جميع الألوية.
وترتبط ظاهرة حرق النفايات من قبل العاملين على جمع النفايات أو المواطنين، بظاهرة تراكم النفايات قرب الحاويات في الأحياء السكنية، دون أن تقوم البلدية برفعها لأسباب مختلفة، من أهمها غياب القدرة لديها على إزالة كميات كبيرة من النفايات لنقص كابسات النفايات وازدياد السكان خلال السنوات الماضية بشكل كبير.
ويضطر السكان أو العاملون بجمع النفايات على حرقها، بوصف ذلك أسهل الطرق المتاحة للتعامل معها، بدلا من إمضاء الوقت في جمعها ونقلها إلى الأماكن المخصصة التي ربما تكون بعيدة عن مواقع تواجدهم.
ويعد حرق النفايات، إجراء يتبعه العاملون والسكان من أجل التخلص منها على اعتبار أن بقاءها يشكل مكرهة صحية، في حين يتسبب هذا الإجراء بمخاطر أكبر، حيث تحذر العديد من الدراسات والتقارير المحلية والعالمية المنشورة، من أن عملية حرق النفايات التي تحتوي على مواد مختلفة، تعرض صحة البشر والبيئة إلى الخطر ولو كانت كميات المواد الخطرة صغيرة، في وقت تبقى المواد البلاستيكية هي الأخطر نتيجة انبعاث بعض المواد الكيميائية المسرطنة مثل ما يعرف علميا بـ"الديوكسين".
ووفق اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية والحساسية، الدكتور محمد حسن الطراونة، فإن عملية حرق النفايات تؤثر على الجهاز التنفسي على الأمدين القصير والطويل، مؤكدا في تصريحات سابقة، أن الغازات المنبعثة من عمليات الحرق، والجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء نتيجة عملية الاحتراق مثل غاز الكربون وغيرها من الجسيمات تؤدي إلى تهيج في المجاري التنفسية العليا، ما يؤدي إلى تهيج في الجيوب الأنفية وتضعف المناعة الداخلية للجهاز التنفسي من خلال إحداث الأضرار على الأغشية المخاطية وتزيد من احتمالية حدوث نوبات الربو.
وبين الدكتور الطراونة أن التعرض للغازات أو المواد العالقة في الهواء نتيجة لتلوث الهواء الناجم عن حرق النفايات، يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى بالانسداد الرئوي المزمن.
وباتت عملية حرق النفايات بين الأحياء السكنية، خصوصا الموجودة على أطراف المدن والبلدات بالكرك، مشهدا يوميا يؤرق السكان الذين يحملون الأسباب إلى عمال نظافة وأحيانا بعض السكان، في وقت لا ينفي عمال نظافة قيامهم بحرق النفايات، مبررين تصرفهم بعدم قدرتهم على رفع الكميات الكبيرة من النفايات بين الأحياء، والأهم من ذلك، امتلاء الحاويات وبقاء النفايات فيها لمدة طويلة نتيجة تأخر الكابسات عن عملية تفريغها الدورية.
بشأن ذلك، أشار عمال وطن إلى "أن النفايات تنتشر بكل مكان، ونقوم بجمعها ووضعها بالحاويات، وبعد امتلاء الحاويات نضطر إلى تجميعها بجانب الحاويات ومع مرور الوقت تصبح مكرهة صحية تتطلب حلا للتخلص منها وهو الحرق"، مشددين على أنهم "ليسوا الوحيدين الذين يقومون بحرق النفايات، فهناك سكان يحرقون كل شيء تقريبا لا يمكنهم وضعه بالحاويات".
وقال مواطن التقته "الغد" أثناء قيامه بحرق كمية كبيرة من النفايات، قرب حاوية نفايات ممتلئة، "إنه يضطر لحرق الحاوية كل أسبوعين بسبب امتلاء المكان بالنفايات، وعدم قيام العاملين بالبلدية برفعها".
وأكد، "أن النفايات تتراكم في الحاويات وخارجها بكميات كبيرة لأيام كثيرة قبل أن تأتي الكابسات لرفعها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن برنامج عمل الكابسات في أحياء ضاحية الثنية ما تزال كما هي عندما كانت الثنية بلدة بعدد سكان لا يزيد على 4 آلاف نسمة، لكن البلدة الآن يتجاوز عدد سكانها مع انتشار الإسكانات الكبيرة 9 آلاف نسمة، فيما بقي الحال كما كان سابقا".
كما لفت المواطن محمد العمرو من سكان ضاحية الثنية شرقي الكرك، إلى أن "حرق النفايات أصبح ظاهرة دائمة ومستمرة وتجري بشكل طبيعي من قبل عاملين بالنظافة وبعض السكان"، مضيفا، "أن حرق النفايات الموجودة بين الأحياء للتخلص منها يأتي بسبب عدم رفعها وبقائها لأيام وتسببها بانتشار الروائح الكريهة وتصبح بيئة لتكاثر القوارض والحشرات".
وأكد العمرو، "أن بعض عمال النظافة يقومون بحرق النفايات التي يجمعونها بالحاويات أو المتراكمة على جوانب الطرق، بسبب عدم قيام كابسات النفايات برفعها في وقتها المحدد"، مشددا كذلك على "أن بعض عمال النظافة يلجأون إلى حرق النفايات بدلا من جمعها من أجل إنهاء عملهم والمغادرة مبكرا".
وبحسب لناشط ماجد الحباشنة، وهو من سكان "الكرك الجديدة"، "فإن عملية حرق النفايات في الحاويات وجوانب الطرق والشوارع، يأتي بسبب تراكم النفايات بكميات كبيرة طوال الوقت دون رفعها بشكل دوري، حيث يمر وقت طويل قبل أن تأتي الكابسات لجمع النفايات ورفعها".
وقال الحباشنة، "إن هناك نفايات تتراكم بعيدا عن الحاويات، وهي تلك التي تتراكم نتيجة رميها من المواطنين أثناء سيرهم بالشوارع في المركبات أو على الأقدام أو من النوافذ من المنازل وهي بعيدة عن الحاويات وتتراكم بكميات كبيرة بكل مكان، حيث أصبح الحل الوحيد للتحلص منها هو حرقها لأنها بعيدة عن الحاويات"، معتبرا "أن التخلص من النفايات رغم ضررها الكبير على صحة المواطنين وبهذه الطريقة لا بديل عنه أمام عاملي البلديات".
وفي بلدة القصر، يقول المواطن شامخ الحمايدة، "إن حرق النفايات يعتبر الوسيلة الوحيدة للتخلص من النفايات المتراكمة لفترة طويلة بالأحياء وجوانب الشوارع"، لافتا إلى "أن عملية الحرق تنتج عنها سحب من الدخان والغازات التي تؤثر على السكان والبيئة، فغياب حاويات النفايات واقتصار الأمر على براميل لا تتسع لكميات كبيرة من النفايات وغياب الكابسات يدفع إلى حرق النفايات للتخلص منها".
وطالب الحمايدة، البلديات بـ"إجراءات مشددة لوقف عمليات الحرق، لأنها تتسبب بأذى وضرر صحي كبير للمواطنين، خصوصا المصابين بأمراض الجهاز التنفسي".
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، "أن البلدية تمنع بشكل كامل حرق النفايات بالحاويات أو المناطق أو الشوارع ووسط الأحياء"، مشددا على "أن أجهزة البلدية الرقابية تقوم بمعاقبة أي عامل يحرق النفايات لأنه يلحق ضررا بالبيئة والمجتمع وبصحة المواطنين".
ولفت، إلى "أن البلدية تقوم بجمع النفايات من مختلف المناطق بواساطة الكابسات، وقامت مؤخرا بتوزيع نحو ألف حاوية نفايات جديدة على بلدات ومناطق البلدية المختلفة وعددها 18 بلدة ومنطقة، لأجل وضع النفايات فيها للتخلص من البراميل أو رمي النفايات خارج الحاويات".
كما شدد المعايطة، على "أن حرق النفايات هو تصرف فردي من بعض عمال النظافة، ذلك أن حرقها يؤدي إلى إضعاف الحاويات ومع الوقت إتلافها، ما يكبد البلدية خسائر إضافية"، مؤكدا في الوقت نفسه، "أن البلدية تملك أسطولا من الكابسات وهي تتطلع إلى تبديل الكابسات القديمة في حال توفر التمويل اللازم، فيما نقوم بشكل مستمر بصيانة الكابسات المتوفرة لتبقى عاملة وبشكل جيد لخدمة المواطنين".

MENAFN12092024000072011014ID1108668134

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث