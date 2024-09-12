الطيران العارض يشق طريقه مجددا إلى العقبة.. وينعش آمال القطاع السياحي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
العقبة- شق الطيران منخفض التكاليف والعارض طريقه من جديد إلى مدينة العقبة السياحية
بعد انقطاع ما يقارب العام بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والظروف الإقليمية المحيطة، لتحط في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة أول رحلة سياحية قادمة من ليون الفرنسية، بعد أن سبقها مؤخرا رحلة قادمة من سلوفاكيا.
وستستمر هذه الطائرات بالوصول إلى العقبة حتى نهاية الموسم السياحي الشتوي، مجددة بذلك آمال القطاع السياحي في العقبة بعودة النشاط شبه المتوقف منذ بدء العدوان على غزة.
وتعمل السلطة الخاصة وهيئة تنشيط السياحة منذ توقف الطيران العارض على إعادة الخطوط الجوية من الدول الأوروبية من خلال الزيارات المكثفة والمشاركة في المعارض الدولية الخاصة بالسياحة.
ويُعرّف الطيران العارض على أنه طيران يستخدم طائرات صغيرة الحجم مخصصة لنقل السياح فقط ويمتاز بتدني كلفة الرحلات، ما يجعله أكثر فائدة للمدن السياحية مقارنة بالطيران المنتظم، حيث تقوم فكرته على قيام شركات طيران غير منتظمة، إما تابعة لمنظم رحلات وإما مستقلة، بتنظيم رحلات مخفضة للوفود السياحية ضمن رحلات شاملة أو في مواسم معينة على أساس تقديم سعر أرخص بشرط تحقيق حمولة عالية للطائرة - نحو 90 % مثلا.
وكانت طائرة سياح فرنسية قد حطت أول من أمس الأربعاء في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، قادمة من ليون الفرنسية بدعم من هيئة تنشيط السياحة، بواقع 9 رحلات حتى نهاية موسم السياحة الحالي بواقع 1320 سائحا، وذلك من خلال الشركة المنظمة ووكيلها الأجنبي.
وأكد خبراء في القطاع السياحي، أهمية هذه الخطوة بعد توقف دام لأكثر من العام، إذ من شأنه أن ينشط السياحة في المثلث الذهبي (البترا، وادي رم، العقبة).
ودعا الخبير السياحي أيمن جبر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة إلى التركيز على استقبال رحلات الطيران العارض من عدد من الأسواق غير التقليدية إلى العقبة، أسوة ببعض المدن السياحية المجاورة، إذ تبيّن أن الطيران العارض ينشط الحركة السياحية والتجارية وكافة الأنماط السياحية، مؤكدا أن عودة الطيران العارض سيكون لها فوائد على عجلة الاقتصاد ومنفعة لكافة القطاعات المرتبطة بالسياحة.
وأشار العامل بمكتب حجوزات سياحية محمد الحسنات، إلى أن هذا النوع من السياحة أوجد مفعوله الإيجابي في العقبة، إذ كان مطار الملك الحسين الدولي يعج بعشرات الطائرات أسبوعيا من مختلف الدول الأوروبية، بالإضافة إلى فترة مكوثهم التي تزيد على 5 أيام، وما تجلبه من منفعة إلى الأسواق التجارية المرتبطة بالسياحة، لا سيما زياراتهم إلى منطقة وادي رم والتخييم فيها إلى جانب زيارة البترا الوردية، وما يعود ذلك على الدخل القومي.
يُشار إلى أن فكرة الطيران العارض، ظهرت في أواخر الستينيات حيث الطفرة الكبيرة في السياحة الدولية الجماعية، ونظرا لتقيد شركات الطيران بقواعد وتعليمات الأياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) وعدم مرونة أسعارها لتلائم الأعداد المتزايدة من السائحين محدودي الدخل، ظهرت فكرة هذا الطيران.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات مدير مطار الملك الحسين الدولي رمزي عرفات، إلى أن تشغيل خطوط إلى العقبة من عدة وجهات أوروبية جاء ثمرة جهود كبيرة من هيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتسهيل قدوم السياح إلى العقبة بكلف منخفضة وفي متناول كافة فئات السياح ومداخيلهم، إضافة إلى توفير نقل منتظم للمستثمرين في العقبة.
وأضاف عرفات، أن الحكومة عملت على دعم قطاع الطيران الذي تصدّر الأولويات الأردنية، باعتباره واحدا من أهم العوامل الجاذبة للسياحة والاقتصاد، ولإيجاد بيئة محفزة قادرة على جلب الاستثمار، وفقا لتطبيق استراتيجيات أمنية محدثة بما يتواكب مع تطورات العصر، عبر إيجاد شراكات وفتح آفاق التعاون الدولي، خصوصا في مجال النقل الجوي لما للقطاع من أهمية كبيرة داخليا وخارجيا.
أما الخبير في القطاع السياحي أسامة أبو عبد الله، فشدد من جهته، على ضرورة تقديم أسعار تفضيلية لشركات الطيران العارض، بحيث تكون الحزمة السياحية بسعر أقل ومغر للسائح، كما تعمل باقي الدول المجاورة لا سيما مصر، مؤكدا أنه يجب التركيز على هذا النوع من الطيران في ظل الظروف السياسية المحيطة وانخفاض أعداد السياح الأجانب، وتحديدا الأوروبيين وسط توفر أعداد غرف فندقية في العقبة وتنوع المنتج السياحي في المدينة والمثلث الذهبي.
ووفق نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة، مفوض الاستثمار والسياحة حمزة الحاج حسن، فإن عودة الطيران العارض للعقبة جاء من خلال وضع الخطط والبرامج التي تهدف لترويج واستقطاب المجموعات السياحية تدريجيا بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وما تزال الرحلات السياحية تأتي إلى العقبة من كافة المنافذ البرية والجوية.
وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، أهمية هذه الخطوة التي من شأنها التأكيد على عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران بقصد السياحة إلى المملكة رغم استمرار تأثيرات العدوان على غزة والظروف الإقليمية المحيطة التي أثرت على حجم الحركة السياحية في المملكة.
وأشار عربيات، إلى أن استقبال الطائرة السياحية في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة سيدعم السياحة نحو الأمام، ويسهم في دوران عجلة الحركة السياحية، مبينا أن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق بين وزارة السياحة والآثار ممثلة برئيس مجلس إدارة الهيئة وزير السياحة والآثار مكرم القيسي والهيئة وسلطة العقبة والشركات السياحية المعنية؛ بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.
كما أكد عربيات، أن المملكة ستجني ثمار خططها التسويقية السياحية الناجحة من خلال توقعات بزيادة تدفقات أعداد السياح إلى المملكة بما يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي، مشيرا كذلك إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على استقطاب طائرات من دول أخرى، ولديها إستراتيجية متكاملة لدعم الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف، ومنوها أيضا إلى أن الهيئة اتبعت سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض بعد إعفاء الحكومة من ضريبة المغادرة والدعم المقدم على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة.
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