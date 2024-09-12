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الطيران العارض يشق طريقه مجددا إلى العقبة.. وينعش آمال القطاع السياحي

9/12/2024 2:59:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- شق الطيران منخفض التكاليف والعارض طريقه من جديد إلى مدينة العقبة السياحية بعد انقطاع ما يقارب العام بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والظروف الإقليمية المحيطة، لتحط في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة أول رحلة سياحية قادمة من ليون الفرنسية، بعد أن سبقها مؤخرا رحلة قادمة من سلوفاكيا.
وستستمر هذه الطائرات بالوصول إلى العقبة حتى نهاية الموسم السياحي الشتوي، مجددة بذلك آمال القطاع السياحي في العقبة بعودة النشاط شبه المتوقف منذ بدء العدوان على غزة.
وتعمل السلطة الخاصة وهيئة تنشيط السياحة منذ توقف الطيران العارض على إعادة الخطوط الجوية من الدول الأوروبية من خلال الزيارات المكثفة والمشاركة في المعارض الدولية الخاصة بالسياحة.
ويُعرّف الطيران العارض على أنه طيران يستخدم طائرات صغيرة الحجم مخصصة لنقل السياح فقط ويمتاز بتدني كلفة الرحلات، ما يجعله أكثر فائدة للمدن السياحية مقارنة بالطيران المنتظم، حيث تقوم فكرته على قيام شركات طيران غير منتظمة، إما تابعة لمنظم رحلات‏ وإما مستقلة، بتنظيم رحلات مخفضة للوفود السياحية ضمن رحلات شاملة أو في مواسم معينة على أساس تقديم سعر أرخص بشرط تحقيق حمولة عالية للطائرة - نحو 90 % مثلا.
وكانت طائرة سياح فرنسية قد حطت أول من أمس الأربعاء في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، قادمة من ليون الفرنسية بدعم من هيئة تنشيط السياحة، بواقع 9 رحلات حتى نهاية موسم السياحة الحالي بواقع 1320 سائحا، وذلك من خلال الشركة المنظمة ووكيلها الأجنبي.
وأكد خبراء في القطاع السياحي، أهمية هذه الخطوة بعد توقف دام لأكثر من العام، إذ من شأنه أن ينشط السياحة في المثلث الذهبي (البترا، وادي رم، العقبة).
ودعا الخبير السياحي أيمن جبر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة إلى التركيز على استقبال رحلات الطيران العارض من عدد من الأسواق غير التقليدية إلى العقبة، أسوة ببعض المدن السياحية المجاورة، إذ تبيّن أن الطيران العارض ينشط الحركة السياحية والتجارية وكافة الأنماط السياحية، مؤكدا أن عودة الطيران العارض سيكون لها فوائد على عجلة الاقتصاد ومنفعة لكافة القطاعات المرتبطة بالسياحة.
وأشار العامل بمكتب حجوزات سياحية محمد الحسنات، إلى أن هذا النوع من السياحة أوجد مفعوله الإيجابي في العقبة، إذ كان مطار الملك الحسين الدولي يعج بعشرات الطائرات أسبوعيا من مختلف الدول الأوروبية، بالإضافة إلى فترة مكوثهم التي تزيد على 5 أيام، وما تجلبه من منفعة إلى الأسواق التجارية المرتبطة بالسياحة، لا سيما زياراتهم إلى منطقة وادي رم والتخييم فيها إلى جانب زيارة البترا الوردية، وما يعود ذلك على الدخل القومي.
يُشار إلى أن فكرة الطيران العارض، ظهرت في أواخر الستينيات حيث الطفرة الكبيرة في السياحة الدولية الجماعية، ونظرا لتقيد شركات الطيران بقواعد وتعليمات الأياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) وعدم مرونة أسعارها لتلائم الأعداد المتزايدة من السائحين محدودي الدخل، ظهرت فكرة هذا الطيران.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات مدير مطار الملك الحسين الدولي رمزي عرفات، إلى أن تشغيل خطوط إلى العقبة من عدة وجهات أوروبية جاء ثمرة جهود كبيرة من هيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتسهيل قدوم السياح إلى العقبة بكلف منخفضة وفي متناول كافة فئات السياح ومداخيلهم، إضافة إلى توفير نقل منتظم للمستثمرين في العقبة.
وأضاف عرفات، أن الحكومة عملت على دعم قطاع الطيران الذي تصدّر الأولويات الأردنية، باعتباره واحدا من أهم العوامل الجاذبة للسياحة والاقتصاد، ولإيجاد بيئة محفزة قادرة على جلب الاستثمار، وفقا لتطبيق استراتيجيات أمنية محدثة بما يتواكب مع تطورات العصر، عبر إيجاد شراكات وفتح آفاق التعاون الدولي، خصوصا في مجال النقل الجوي لما للقطاع من أهمية كبيرة داخليا وخارجيا.
أما الخبير في القطاع السياحي أسامة أبو عبد الله، فشدد من جهته، على ضرورة تقديم أسعار تفضيلية لشركات الطيران العارض، بحيث تكون الحزمة السياحية بسعر أقل ومغر للسائح، كما تعمل باقي الدول المجاورة لا سيما مصر، مؤكدا أنه يجب التركيز على هذا النوع من الطيران في ظل الظروف السياسية المحيطة وانخفاض أعداد السياح الأجانب، وتحديدا الأوروبيين وسط توفر أعداد غرف فندقية في العقبة وتنوع المنتج السياحي في المدينة والمثلث الذهبي.
ووفق نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة، مفوض الاستثمار والسياحة حمزة الحاج حسن، فإن عودة الطيران العارض للعقبة جاء من خلال وضع الخطط والبرامج التي تهدف لترويج واستقطاب المجموعات السياحية تدريجيا بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وما تزال الرحلات السياحية تأتي إلى العقبة من كافة المنافذ البرية والجوية.
وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، أهمية هذه الخطوة التي من شأنها التأكيد على عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران بقصد السياحة إلى المملكة رغم استمرار تأثيرات العدوان على غزة والظروف الإقليمية المحيطة التي أثرت على حجم الحركة السياحية في المملكة.
وأشار عربيات، إلى أن استقبال الطائرة السياحية في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة سيدعم السياحة نحو الأمام، ويسهم في دوران عجلة الحركة السياحية، مبينا أن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق بين وزارة السياحة والآثار ممثلة برئيس مجلس إدارة الهيئة وزير السياحة والآثار مكرم القيسي والهيئة وسلطة العقبة والشركات السياحية المعنية؛ بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.
كما أكد عربيات، أن المملكة ستجني ثمار خططها التسويقية السياحية الناجحة من خلال توقعات بزيادة تدفقات أعداد السياح إلى المملكة بما يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي، مشيرا كذلك إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على استقطاب طائرات من دول أخرى، ولديها إستراتيجية متكاملة لدعم الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف، ومنوها أيضا إلى أن الهيئة اتبعت سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض بعد إعفاء الحكومة من ضريبة المغادرة والدعم المقدم على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة.

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