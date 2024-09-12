تم اختيار Cyberark كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadranttm لعام 2024 لإدارة الوصول المتميز

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ): أعلنت شركة CyberArk المدرجة في بورصة تحت الرمز: CYBR )، وهي الشركة المتخصصة في مجال أمن الهوية ، اليوم عن تسميتها كشركة رائدة في تقرير TMGartner® Magic Quadrant لعام 2024 لإدارة الوصول المتميز. 1 وتم تصنيف CyberArk كشركة رائدة للمرة السادسة على التوالي، وهي الأبعد في مجال اكتمال الرؤية، الذي يقيم البائعين على إستراتيجية العرض (المنتج)، والابتكار، وفهم السوق من بين معايير التقييم الأخرى.

مع تعرض 93% من المؤسسات لاختراقين أو أكثر متعلقين بالهوية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ، أصبحت إدارة الهويات وتأمينها متطلبًا بالغ الأهمية. تتيح منصة CyberArk Identity Securit للمؤسسات تأمين مجموعة كاملة من الهويات، بما في ذلك القوى العاملة، وتكنولوجيا المعلومات، والمطورون، والآلات، ودعم حالات استخدام الوصول الحديثة مثل الحاجة إلى فرض الامتيازات الدائمة الصفرية في بيئات السحابة العامة. يتمثل أحد المكونات الأساسية للمنصة في قدرات إدارة الوصول المميز (PAM) من CyberArk، والتي تسمح للعملاء بتطبيق ضوابط امتيازات مرنة للمساعدة في منع الوصول إلى الحساب الضار وبيانات الاعتماد والأسرار في جميع أنحاء البنية التحتية للمؤسسة بأكملها.

قال Matt Cohen، الرئيس التنفيذي لشركة CyberArk: "نحن فخورون للغاية بأن يتم اختيارنا مرة أخرى كشركة رائدة من قِبل Gartner. تقدم CyberArk برامج أمن الهوية لعالم متعدد السحابة. نشعر أن وضعنا كقائد في تقرير هذا العام، للمرة السادسة على التوالي، هو دليل على التزامنا بالابتكار المستمر ونجاح العملاء". "لم يعد أمن الهوية يتعلق بالهويات البشرية فقط. مع تزايد الهويات -وخاصة هويات الأجهزة- بسبب ظهور بيئات هجينة ومتعددة السحابة، يجب على استراتيجية أمان الهوية الفعالة تأمينها جميعًا بالمستوى الصحيح من عناصر التحكم في الامتيازات. تعد قدرات إدارة الأسرار وأمن امتيازات نقاط النهاية المتقدمة في CyberArk أساسية لتمكين عملائنا من تأمين كل هوية والدفاع ضد الهجمات السيبرانية".

تهدف CyberArk إلى تقديم منصة أمن الهوية الأكثر شمولاً في الصناعة، بما في ذلك:

· تجربة العملاء المتميزة: تلتزم CyberArk بنهج العميل أولاً، مما يضمن تأمين جميع الهويات بالمستوى الصحيح من ضوابط الامتيازات، مع وضع العميل في صميم كل ما يفعله. تعمل منصتها الموحدة القائمة على SaaS على تبسيط وتحسين تجربة المسؤول والمستخدم النهائي لتقليل التكلفة والتعقيد، مما يساعد المؤسسات على تسريع انتقالها إلى السحابة مع وجود ضوابط متسقة لأمن الهوية.

· برامج PAM لعالم متعدد السحابة: توفر منصة CyberArk Identity Security أفضل إمكانات PAM الشاملة في فئتها. تؤمن CyberArk مركزيًا وأصليًا الوصول المتميز المشترك والموحد لفرق تكنولوجيا المعلومات والعمليات السحابية التي تدعم المبادرات الرقمية. من خلال تطبيق ضوابط الامتيازات الذكية ضمن الأدوات الأصلية، تساعد CyberArk برامج PAM على التوسع في جميع البيئات، من الأنظمة طويلة العمر في مراكز البيانات المحلية إلى أعباء العمل السحابية المرنة والخدمات السحابية العامة وتطبيقات SaaS.

· الابتكار الموحد عبر الأنظمة الأساسية، مدعوم بالذكاء الاصطناعي: قدمت CyberArk مؤخرًا قدرات جديدة لتأمين كل هوية، مما أدى إلى توسيع نطاق ضوابط PAM لتشمل جميع أنواع الهويات، بما في ذلك هويات القوى العاملة. تشمل العروض الآن دعم الوصول الآمن الدائم والامتيازات الصفرية، مع القدرة على عزل الجلسات المميزة وتدقيقها. بالإضافة إلى ذلك، يقدم CyberArk Endpoint Privilege Manager الآن مصادقة قوية من طرف إلى طرف بدون كلمة مرور عند تسجيل الدخول إلى نقاط النهاية ورفع ضوابط التطبيق. تعني البوابة الموحدة الخاصة بشركة CyberArk تعزيز تجربة المستخدم النهائي من خلال الوصول بنقرة واحدة إلى موارد المؤسسة، بينما تعمل عناصر التحكم الذكية في الامتيازات على حماية المستخدم. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة CyberArk أيضًا عن CORA AITM ، الذي سيتيح للمؤسسات تحليل التشوهات وتطبيق إجراءات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها على المستوى التالي، مما يقلل أوقات رد الفعل من ساعات إلى دقائق.

· دعم الشركاء الرائدين عالميًا والنظام البيئي التكنولوجي: تهدف CyberArk إلى تسهيل تطوير الشركاء لممارسات أمان الهوية العميقة والحد بشكل ملموس من مخاطر الأمن السيبراني للعملاء. تستثمر CyberArk بكثافة في برنامج شركاء القنوات الخاص بها، مع إطلاق بوابة خدمة ذاتية جديدة للشركاء، بالإضافة إلى وحدة تحكم CyberArk MSP ، وشهادات جديدة تؤكد التزامها بخلق القيمة لكل من العملاء والشركاء المشتركين. يضم النظام البيئي العالمي لشركة CyberArk أكثر من 1300 من شركات تكامل الأنظمة ومقدمي الخدمات المدارة والمتعاقدين الإستراتيجيين والمستشارين ومقدمي الحلول والموزعين والأسواق. إلى جانب شبكة الشركاء هذه، يتيح تحالف التكنولوجياCyberArk C3 للعملاء تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم التكنولوجية الحالية، ويضم أكثر من 200 تكامل معتمد من مقدمي برامج المؤسسات والبنية الأساسية وحلول الأمان.

لتنزيل نسخة مجانية من تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لإدارة الوصول المتميز، تفضل بزيارة:

1 - تقرير Gartner® Magic QuadrantTM لإدارة الوصول المتميز، بقلم Abhyuday Data، وMichael Kelley، وNayara Sangiorgio، وFelix Gaehtgens، وPaul Mezzera‏، 9 سبتمبر 2024

إخلاء المسؤولية من Gartner

GARTNER هي علامات تجارية مسجلة وعلامة خدمة، وMAGIC QUADRANT هي علامات تجارية مسجلة لشركة .Gartner, Inc و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي ويتم استخدامها هنا بإذن. جميع الحقوق محفوظة.

لا تدعم Gartner أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار أي من هؤلاء البائعين الحاصلين على أعلى تقييمات أو أي تصنيف آخر. تتكون المنشورات البحثية لـ Gartner من آراء منظمة الأبحاث الخاصة بـ Gartner ولا يجب اعتبارها على أنها بيان حقائق. تخلي Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات، صريحة كانت أم ضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات حول صلاحية العرض في السوق أو الملاءمة لغرض معين.

حول CyberArk

CyberArk (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CYBR ) هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أمن الهوية. تتمحور CyberArk حول عناصر التحكم الذكية في الامتيازات ، وتوفر عرض الأمان الأكثر شمولاً لأي هوية -بشرية أو آلية- عبر تطبيقات الأعمال والقوى العاملة الموزعة وبيئات السحابة الهجينة وخلال دورة حياة DevOps.تثق المؤسسات الرائدة في العالم في CyberArk للمساعدة في تأمين أصولها الأكثر أهمية. لمعرفة المزيد عن CyberArk، قم بزيارة الموقع الإلكتروني ، أو اقرأ مدونات CyberArk أو تابعنا على LinkedIn أو X أو Facebook أو YouTube .

حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 لصالح CyberArk Software. جميع الحقوق محفوظة. تنتمي جميع الأسماء التجارية الأخرى أو أسماء المنتجات أو العلامات التجارية إلى أصحابها المعنيين.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.