تم اختيار Cyberark كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadranttm لعام 2024 لإدارة الوصول المتميز

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ): أعلنت شركة CyberArk المدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: CYBR )، وهي الشركة المتخصصة في مجال أمن الهوية ، اليوم عن تسميتها كشركة رائدة في تقرير TMGartner® Magic Quadrant لعام 2024 لإدارة الوصول المتميز. 1 وتم تصنيف CyberArk كشركة رائدة للمرة السادسة على التوالي، وهي الأبعد في مجال اكتمال الرؤية، الذي يقيم البائعين على إستراتيجية العرض (المنتج)، والابتكار، وفهم السوق من بين معايير التقييم الأخرى.
مع تعرض 93% من المؤسسات لاختراقين أو أكثر متعلقين بالهوية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ، أصبحت إدارة الهويات وتأمينها متطلبًا بالغ الأهمية. تتيح منصة CyberArk Identity Securit للمؤسسات تأمين مجموعة كاملة من الهويات، بما في ذلك القوى العاملة، وتكنولوجيا المعلومات، والمطورون، والآلات، ودعم حالات استخدام الوصول الحديثة مثل الحاجة إلى فرض الامتيازات الدائمة الصفرية في بيئات السحابة العامة. يتمثل أحد المكونات الأساسية للمنصة في قدرات إدارة الوصول المميز (PAM) من CyberArk، والتي تسمح للعملاء بتطبيق ضوابط امتيازات مرنة للمساعدة في منع الوصول إلى الحساب الضار وبيانات الاعتماد والأسرار في جميع أنحاء البنية التحتية للمؤسسة بأكملها.
قال Matt Cohen، الرئيس التنفيذي لشركة CyberArk: "نحن فخورون للغاية بأن يتم اختيارنا مرة أخرى كشركة رائدة من قِبل Gartner. تقدم CyberArk برامج أمن الهوية لعالم متعدد السحابة. نشعر أن وضعنا كقائد في تقرير هذا العام، للمرة السادسة على التوالي، هو دليل على التزامنا بالابتكار المستمر ونجاح العملاء". "لم يعد أمن الهوية يتعلق بالهويات البشرية فقط. مع تزايد الهويات -وخاصة هويات الأجهزة- بسبب ظهور بيئات هجينة ومتعددة السحابة، يجب على استراتيجية أمان الهوية الفعالة تأمينها جميعًا بالمستوى الصحيح من عناصر التحكم في الامتيازات. تعد قدرات إدارة الأسرار وأمن امتيازات نقاط النهاية المتقدمة في CyberArk أساسية لتمكين عملائنا من تأمين كل هوية والدفاع ضد الهجمات السيبرانية".
تهدف CyberArk إلى تقديم منصة أمن الهوية الأكثر شمولاً في الصناعة، بما في ذلك:
· تجربة العملاء المتميزة: تلتزم CyberArk بنهج العميل أولاً، مما يضمن تأمين جميع الهويات بالمستوى الصحيح من ضوابط الامتيازات، مع وضع العميل في صميم كل ما يفعله. تعمل منصتها الموحدة القائمة على SaaS على تبسيط وتحسين تجربة المسؤول والمستخدم النهائي لتقليل التكلفة والتعقيد، مما يساعد المؤسسات على تسريع انتقالها إلى السحابة مع وجود ضوابط متسقة لأمن الهوية.
· برامج PAM لعالم متعدد السحابة: توفر منصة CyberArk Identity Security أفضل إمكانات PAM الشاملة في فئتها. تؤمن CyberArk مركزيًا وأصليًا الوصول المتميز المشترك والموحد لفرق تكنولوجيا المعلومات والعمليات السحابية التي تدعم المبادرات الرقمية. من خلال تطبيق ضوابط الامتيازات الذكية ضمن الأدوات الأصلية، تساعد CyberArk برامج PAM على التوسع في جميع البيئات، من الأنظمة طويلة العمر في مراكز البيانات المحلية إلى أعباء العمل السحابية المرنة والخدمات السحابية العامة وتطبيقات SaaS.
· الابتكار الموحد عبر الأنظمة الأساسية، مدعوم بالذكاء الاصطناعي: قدمت CyberArk مؤخرًا قدرات جديدة لتأمين كل هوية، مما أدى إلى توسيع نطاق ضوابط PAM لتشمل جميع أنواع الهويات، بما في ذلك هويات القوى العاملة. تشمل العروض الآن دعم الوصول الآمن الدائم والامتيازات الصفرية، مع القدرة على عزل الجلسات المميزة وتدقيقها. بالإضافة إلى ذلك، يقدم CyberArk Endpoint Privilege Manager الآن مصادقة قوية من طرف إلى طرف بدون كلمة مرور عند تسجيل الدخول إلى نقاط النهاية ورفع ضوابط التطبيق. تعني البوابة الموحدة الخاصة بشركة CyberArk تعزيز تجربة المستخدم النهائي من خلال الوصول بنقرة واحدة إلى موارد المؤسسة، بينما تعمل عناصر التحكم الذكية في الامتيازات على حماية المستخدم. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة CyberArk أيضًا عن CORA AITM ، الذي سيتيح للمؤسسات تحليل التشوهات وتطبيق إجراءات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها على المستوى التالي، مما يقلل أوقات رد الفعل من ساعات إلى دقائق.
· دعم الشركاء الرائدين عالميًا والنظام البيئي التكنولوجي: تهدف CyberArk إلى تسهيل تطوير الشركاء لممارسات أمان الهوية العميقة والحد بشكل ملموس من مخاطر الأمن السيبراني للعملاء. تستثمر CyberArk بكثافة في برنامج شركاء القنوات الخاص بها، مع إطلاق بوابة خدمة ذاتية جديدة للشركاء، بالإضافة إلى وحدة تحكم CyberArk MSP ، وشهادات جديدة تؤكد التزامها بخلق القيمة لكل من العملاء والشركاء المشتركين. يضم النظام البيئي العالمي لشركة CyberArk أكثر من 1300 من شركات تكامل الأنظمة ومقدمي الخدمات المدارة والمتعاقدين الإستراتيجيين والمستشارين ومقدمي الحلول والموزعين والأسواق. إلى جانب شبكة الشركاء هذه، يتيح تحالف التكنولوجياCyberArk C3 للعملاء تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم التكنولوجية الحالية، ويضم أكثر من 200 تكامل معتمد من مقدمي برامج المؤسسات والبنية الأساسية وحلول الأمان.
لتنزيل نسخة مجانية من تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لإدارة الوصول المتميز، تفضل بزيارة:
1 - تقرير Gartner® Magic QuadrantTM لإدارة الوصول المتميز، بقلم Abhyuday Data، وMichael Kelley، وNayara Sangiorgio، وFelix Gaehtgens، وPaul Mezzera، 9 سبتمبر 2024
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حول CyberArk
CyberArk (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CYBR ) هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أمن الهوية. تتمحور CyberArk حول عناصر التحكم الذكية في الامتيازات ، وتوفر عرض الأمان الأكثر شمولاً لأي هوية -بشرية أو آلية- عبر تطبيقات الأعمال والقوى العاملة الموزعة وبيئات السحابة الهجينة وخلال دورة حياة DevOps.تثق المؤسسات الرائدة في العالم في CyberArk للمساعدة في تأمين أصولها الأكثر أهمية. لمعرفة المزيد عن CyberArk، قم بزيارة الموقع الإلكتروني ، أو اقرأ مدونات CyberArk أو تابعنا على LinkedIn أو X أو Facebook أو YouTube .
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