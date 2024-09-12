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انطلاق مؤتمر تعزيز تحت شعار تحقيق رؤية المملكة في مجال الصحة العامة

9/12/2024 2:48:32 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت الجمعية السعودية للتعزيز والتثقيف الصحي مؤتمر تعزيز السنوي، بالتعاون مع شركة فايزر السعودية كشريك استراتيجي للمؤتمر، بقاعة حمد الجاسر للمؤتمرات في جامعة الملك سعود، وبرعاية رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبد الله بن سلمان السلمان.
واستقطب المؤتمر الذي جاء تحت شعار "تحقيق رؤية المملكة في مجال الصحة العامة"، نخبة من المتحدثين من المختصين والأكاديميين وصناع القرار بقطاع الرعاية الصحية، إضافة لكبرى المنظمات والشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع محلياً وعالمياً، فضلاً عن مقدمي الخدمات والمنتجات ذات الصلة.
وتضمنت أهداف المؤتمر إبراز جهود المملكة في قطاع الرعاية الصحية، وأفضل الحلول للتغلب على التحديات المتعلقة بالخدمات عبر تطوير جودتها وكفاءتها، وسبل تعزيز الوقاية من الأخطار، فضلاً عن استعراض أحدث الأبحاث والدراسات في مجال التعزيز والصحة العامة محلياً ودولياً.
وافتتح رئيس الجمعية السعودية للتعزيز والتثقيف الصحي، الدكتور خالد بن متعب المطيري، جلسات المؤتمر بكلمة استعرض فيها دور الجمعية كأحد القنوات البارزة المساهمة في تحقيق رؤية 2030 وتوجهاتها نحو بناء مجتمع حيوي، مشيراً إلى أن الجمعية تتبنى استراتيجيات تستهدف تقديم المعرفة المستدامة لخدمة المتخصصين في القطاع.
وأضاف: "تتطلع المملكة لأن تصبح رائدة في البرامج والأبحاث الصحية المتطورة عبر تعزيز ثقافة الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، ودعم البحث العلمي والتنموي".
وأكد المطيري أن المؤتمر يُعد من أبرز الفعاليات الصحية المتخصصة، ويشكل إطاراً محلياً للتواصل وتبادل نتائج الأبحاث والخبرات في قطاع الصحة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.
من جانبه، قال الدكتور هاني الهاشمي، المدير التنفيذي للإدارة الطبية لشركة فايزر السعودية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أنه "من الضروري أن ندعم المشاريع التعاونية بين جميع القطاعات الحكومية و الخاصة التي تدعم مفهوم تعزيز الصحة العامة وخصوصا الاستثمارات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص"، وأضاف "معًا، لا نعمل على تعزيز الصحة العامة فحسب؛ نحن نرعى ثقافة محو الأمية الصحية والدعوة الى التطوير والابتكار التي ستفيد الأجيال القادمة. حيث تعد هذه الشراكة حجر الزاوية في جهودنا الجماعية لتحقيق رؤية 2030 وتحويل القطاع الصحي إلى قطاع يفهم احتياجات المجتمع ويلبيها حقًا".
وأكد الدكتور هاني الهاشمي على أن حرص و تفاني شركة فايزر السعودية في التركيز على المريض يتماشى مع جوهر رؤية 2030، حيث تحظى صحة مواطنينا ورفاهيتهم بأهمية قصوى. ومن خلال الاستثمار في بناء قدرات المجموعات المناصرة للمرضى، فإننا نعمل على زيادة الوعي المجتمعي و كذلك تمكين هذه المجموعات من القيام بدورها بشكل احترافي لإيصال صوت مجموعات المرضى لمقدمي الخدمة وتفعيل دورهم الهام كمشارك رئيسي في صناعة السياسات و اتخاذ القرار.
فيما ألقت الدكتورة نهى عبد الباقي، المدير الإقليمي لشؤون المرضى في الشرق الأوسط لشركة فايزر، محاضرة في المؤتمر بعنوان" مناصرة المرضى" واهمية تمكين جمعيات دعم المرضي ودورها في تحسين المنظومة الصحية.
وشكّل المؤتمر فرصة لفايزر السعودية لاستعراض جهودها الداعمة للتحول الصحي في المملكة، إذ نظمت الشركة جلسة حوارية لتقديم شرح شامل لمنصة "القيادة الجماعية لدعم المرضى" الجديدة المعرف باسم PALC (Patient Advocacy Leadership Collective)، والمصممة لتمكين منظمات دعم المرضى حول العالم من المعرفة والمهارات اللازمة، عبر تقديم الأدوات والموارد القائمة على الأدلة التي تعزز عمل تلك المنظمات. وتقدم المنصة برنامج NexGen Leadershipاو اعداد القادة وهو برنامجًا تعليميًا مرنًا مصممًا لدعم نمو وتطوير القادة الحاليين والمستقبليين في مجال دعم المرضى. وتقدم ايضا برنامج Mentor Match الذي يعمل على ربط الأشخاص الذين يعملون في أدوار دعم المرضى عالميا مع ذويهم لإقامة مسار للتواصل وتبادل الخبرات. واستضافت شركة فايزر في الجناح الخاص بها مناقشة مثمرة اكدت علي اهمية تدريب وتوفير الموارد اللازمة لتمكين صوت المريض في المملكة ومساندة جمعيات دعم المرضي ليكون لها دور فعال في المنظومة الصحية و تشكيل السياسات وادماجها لتعكس التحديات التي تواجه المرضي وايجاد حلول عملية لها.
يذكر أن جلسات المؤتمر تطرقت إلى عدة موضوعات منها: دور الهيئة العامة للصحة في تعزيز صحة السكان، وتأثير الفحوصات الوراثية الوقائية على الأفراد والقطاع الصحي، ودور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تعزيز نمط حياة صحي للمجتمع، وسياسات واقتصاديات الصحة العامة، والأثر الاقتصادي للسمنة في المملكة. ومن المواضيع المتداولة التي تم تناولها هي التردد من أخذ اللقاح وكيفية زيادة الثقة بالتطعيمات.
وتخلل المؤتمر ورش عمل تناولت مهارات التثقيف الصحي في الإدمان، وتقييم وتداخلات برامج التعزيز الصحي، وصناعة المحتويات التوعوية الصحية، والابتكار في صناعة التوعية الصحية، وتحويل الرعاية الصحية من خلال الابتكار الرقمي. فيما اُختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات، وتم تكريم مجموعة من شركاء النجاح.
ويهدف المؤتمر للإسهام محلياً وعالمياً في تبادل الخبرات ودعم وتطوير الممارسات بمجال التعزيز الصحي والصحة العامة في المجتمع، وذلك للارتقاء بالواقع الصحي وتحقيق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي المعتمد.
الجمعية السعودية للتعزيز والتثقيف الصحي:
هي أول جمعية علمية طبية تعتني بتخصص التثقيف والتعزيز الصحي بالمملكة تحت رعاية جامعة الملك سعود، تأسست بقرار من مجلس الجامعة عام 2020، وتهتم بالجوانب العلمية والتطويرية لتخصص التثقيف والتعزيز الصحي كالتطوير البرامج والدورات التدريبية لتأهيل المتخصصين وتقديم الاستشارات العلمية لكل ما يخص التخصص وتوفير الدعم للبحث العلمي في مجال التعزيز والتثقيف الصحي التي تساهم في تصميم البرامج والمبادرات المناسبة لتعزيز الصحة للارتقاء بصحة الإنسان والتحكم بالسلوكيات التي تساهم في الحد من انتشار الأمراض دعما لرؤية المملكة

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