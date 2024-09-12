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80 لوحة حروف ترسم كلمات القرآن والموروث النبوي

9/12/2024 2:48:32 PM
(MENAFN- Al Watan) عكست نحو 80 لوحة متنوعة لـ20 خطاطًا ((ذكورًا، وإناثًا)) من عدة دول عربية، رحلة استكشافية في جماليات الحروف العربية، والخط العربي، وفي إبداعات رسم كلمات القرآن الكريم والموروث النبوي، وتأصيل معاني التراث الشعبي والقيم المتجذرة لحضارة إسلامية مستمرة ومتنورة.
وقدمت اللوحات الـ80 في معرض أنوار الحروف العربية الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون في الأحساء ابتداء من الخميس 5 سبتمبر الحالي ولمدة أسبوع.
خلايا دماغية نشطة
أكد باحثون في الخط العربي، وخطاطون عرب لـ((الوطن))، أن فن ((الخط)) يساعد على اكتساب وتحسين عدد من الصفات الشخصية لدى الإنسان، ومن هذه الصفات توظيف الخلايا الدماغية النشطة؛ حيث أكدت عدة دراسات أنّ ذلك يؤثّر على الدماغ وخاصة النصف الأيمن منه، وهو الجزء المسؤول عن الإبداع والخيال.
وأجمع هؤلاء على أن إقليم الأحساء، يقف شاهدًاعلى ابتكار الخطوط ((الأبجدية))، وكان من أبرزها خط ((المسند)).
وأبان المتخصص في الفن التشكيلي والخط العربي والموروث أحمد العبد رب النبي ((سعودي))، أن الدراسات التاريخية المتخصصة، تؤكد أن الخط المسند، انطلق من الأحساء، وينسب إليها حتى وقتنا الحالي، وهناك خطاطون وأسماء كبيرة في الخط العربي تنتمي إلى الأحساء.
وخط ((المسند)) الأحسائي، جميع خطوطه تستند بعضها إلى بعض، بشكل منسق، وكان التباهي بالرماح الخطية الذي تنتجه الأحساء.
تنمية أيقونة الجمال
أضاف العبد رب النبي أن الحروف ((العربية))، ليست صماء، وكل حرف له جمالياته، وفيه فلسفة وليونة وتهدئة للأعصاب عند الكتابة بـ((الخط))، وهناك مستشفى ((سعودي))، يقدم خدمة علاجية من خلال الكتابة بالخط.
وبين أن كبار العلماء، كانت خطوطهم ((منسقة))، وفيها من الجمال، والتأني في الكتابة، لافتًا إلى أن الدراسات العلمية المتخصصة في الخطوط تشير إلى أن الخطاط يمتاز عن غيره في الغالب بالمرونة، والطيبة، والليونة، فخطوطه منحنية أشبه بالكثبان الرملية.
وأوضح أن التعامل مع الخطوط بمثابة التعامل مع كيان بمشاعره وأخلاقه، مؤكدًا أن الخط ((روحاني)) يكتبه الإنسان بروحه، فعندما يُرَكز تربويًا على مادة الخط العربي فإن النشء يحسن خطه، ويجعل خطوطه متناسقة ومترابطة جميلة في نسق واحد على امتداد أفقي واحد غير مرتفعة الخطوط بعضها عن بعض، ففي هذه الآلية يتم تقديم خدمة تربوية ملموسة للطالب والطفل في تنمية أيقونة الجمال والإحساس بالحرف.
التنافس بين الخطاطين
بدوره، أكد الخطاط المصري كرم شكري أن لمعارض ((الخط)) العربي، أهمية في تنشيط الإبداع، والإنتاج الفني، والتنافس بين الخطاطين، وتشجيع المواهب، وبث روح الفن في النفس البشرية، وزيادة الوعي الفني والإبداعي لديهم والوصول إلى أحدث الأفكار، والارتقاء بالتذوق الفني للخطاط والمتلقي، وزيادة الوعي الفني ورفع مستوى الذوق العام، وفتح المجال لاقتناء بعض الأعمال الفنية، وزيادة العلاقات التجارية، وأصبح العالم الآن في تطور دائم بكافة المجالات فأصبحت المعارض ((حضورية، وعن بعد))، لذلك يجب الدقة والحذر لوضع معايير وقيم لاختيار اللوحات والأعمال المعروضة من قبل لجنة أكاديمية متخصصة، تختار الأفضل من خلال الجودة، والفكرة، والهدف، والرسالة من خلال العمل الفني، فالمعارض بمثابة المعلم بطريق غير مباشر.
أكاديمية الخط بقواعده
شدد شكري على ضرورة مراعاة محورين في معارض الخط العربي، وهما:
01- محور أكاديمية الخط بقواعده المعروفة، وذلك لإحياء التراث والاعتزاز به وبلغتنا العربية.
02- محور التجريد بالحرف العربي، والاستفادة من تراثنا، وكيفية استلهام الخطاط من الخط العربي، ومن الحرف فكرة تحلق به في عنان السماء ليحكي لنا حكاية ورواية من خلال الحرف وحتى النقطة، وحكاية غير مقروءة من خلال اللون والتكوين، تخلق لنا كفنانين مسلمين شخصية فريدة مستقلة، وأن الارتقاء بالحرف، يصل بنا إلى العالمية، ومن أهم معاييرها الأصالة، فاحتفاظ بالقيم والتراث والأمانة في نقله تصل بصاحبها إلى العالمية، فكثير من الفنانين في مجال التجريد بالحرف وصلوا لآفاق العالم، وأصبحت أساليبهم، تدرس بالخارج، وأصبحت أعمالنا تُزين منتجات العالم، وتؤثر في نهج فنانين عالميين.
مقرر مستقل
يجزم شكري بأهمية إدراج الخط العربي بالمناهج المقررة دراسيًا، كمقرر مستقل، ليس للاحتراف، ولكن لتحسين خط الطالب بالكتابة، وذلك يزيد من مهارة الطالب في القراءة، ويكون ذلك بإعداد المعلم أولًا، وتهيئته لتدريس الطريقة الصحيحة لكتابة الخط بالقلم الحبر أو الرصاص العادي، لأن الهدف هو تحسين الخط، وليس الاحتراف، والتركيز فقط على خط النسخ ((خط المصحف الكريم)) وكذلك الكتب الدراسية، ومع الممارسة تظهر المواهب، ومن هنا حصرهم وإعطاؤهم خطة أكاديمية لكافة أنواع الخطوط من النسخ، والرقعة، والثلث، والديواني، والفارسي، والكوفي.
3 صفات للخط العربي
ـ وضوح قراءة الخط وفهمه
ـ سهولة كتابته
ـ جمال منظره
من أنواع الخط العربي
الكوفي
المحقق والريحاني
خط الطومار
الجليل أو الجلي
الثلث
النسخ
الفارسي (التعليق)
الشكستة (المكسر)
الديواني
جلي الديواني
الرقعة
الإجازة
المغربي
السنبلي
الوسام
الطغراء
السياقة
حروف التاج
خط المشق
المكي والمدني
السوداني
البهاري
الكرشمة
المعلي
القدوسي
الحر
الكوفي
المسند

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