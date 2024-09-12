Thursday, 12 September 2024 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أهم التقنيات التجميلية للبشرة

9/12/2024 2:48:32 PM
(MENAFN- Al Watan) . التقشير الكيميائي: يعمل هذا الإجراء على تجديد سطح البشرة من خلال وضع محلول كيميائي يقوم بإزالة طبقات الجلد الميتة، وبالتالي يوحّد لون البشرة، ويعالج بعض المشكلات مثل التجاعيد، وحبّ الشباب، والندوب، والجفاف أيضًا.
. البلازما (PRP): تستخدم هذه التقنية في طب الأمراض الجلدية كعلاج محتمل لتساقط الشعر، وتسريع شفاء الجروح، وتجديد شباب البشرة، وذلك من خلال سحب عيّنة من الدم، وفصل الصفائح الدموية، وإعادة حقنها في مناطق معينة.
. الفراكشنال ليزر: يستخدم أشعة الليزر لتحسين صحة وشباب البشرة، وخاصة التي تعاني من بعض المشكلات السطحية، أو المتضررة من أشعة الشمس، أو التي تظهر عليها علامات التقدم بالسن، ويمكن أن تستخدم تقنية الفراكشنال ليزر لتصغير مسامات البشرة، وتجديد الخلايا، وتخفيف ندوب حب الشباب.
تقنيات شدّ البشرة: يعتبر شد الوجه أو الرقبة أو الجسم من الإجراءات التجميلية الضرورية بعد خسارة الكثير من الوزن أو التقدم بالعمر، ولإجرائه يتم اللجوء إلى العديد من التقنيات، ومنها تقنية الموجات فوق الصوتية التي تعزز إنتاج الكولاجين، وتعالج التجاعيد وترفع الحاجبين، ومنها أيضًا تقنية (مورفيوس-8) المتطورة التي تعمل من خلال جهاز خاص على شد الترهلات والتخلص من التجاعيد بطريقة الوخز بالإبر الدقيقة (المايكرونيدلنغ)، وترددات الراديو لتحفيز النمو الطبيعي للكولاجين في الجلد.

MENAFN12092024000089011017ID1108668078

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث