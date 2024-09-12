أهم التقنيات التجميلية للبشرة

(MENAFN
- Al Watan)
. التقشير الكيميائي: يعمل هذا الإجراء على تجديد سطح البشرة من خلال وضع محلول كيميائي يقوم بإزالة طبقات الجلد الميتة، وبالتالي يوحّد لون البشرة، ويعالج بعض المشكلات مثل التجاعيد، وحبّ الشباب، والندوب، والجفاف أيضًا.
. البلازما (PRP): تستخدم هذه التقنية في طب الأمراض الجلدية كعلاج محتمل لتساقط الشعر، وتسريع شفاء الجروح، وتجديد شباب البشرة، وذلك من خلال سحب عيّنة من الدم، وفصل الصفائح الدموية، وإعادة حقنها في مناطق معينة.
. الفراكشنال ليزر: يستخدم أشعة الليزر لتحسين صحة وشباب البشرة، وخاصة التي تعاني من بعض المشكلات السطحية، أو المتضررة من أشعة الشمس، أو التي تظهر عليها علامات التقدم بالسن، ويمكن أن تستخدم تقنية الفراكشنال ليزر لتصغير مسامات البشرة، وتجديد الخلايا، وتخفيف ندوب حب الشباب.
تقنيات شدّ البشرة: يعتبر شد الوجه أو الرقبة أو الجسم من الإجراءات التجميلية الضرورية بعد خسارة الكثير من الوزن أو التقدم بالعمر، ولإجرائه يتم اللجوء إلى العديد من التقنيات، ومنها تقنية الموجات فوق الصوتية التي تعزز إنتاج الكولاجين، وتعالج التجاعيد وترفع الحاجبين، ومنها أيضًا تقنية (مورفيوس-8) المتطورة التي تعمل من خلال جهاز خاص على شد الترهلات والتخلص من التجاعيد بطريقة الوخز بالإبر الدقيقة (المايكرونيدلنغ)، وترددات الراديو لتحفيز النمو الطبيعي للكولاجين في الجلد.
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