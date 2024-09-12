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Nothing تتطور تقنيا مع هاتف Phone (2A) Plus

9/12/2024 2:48:32 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت شركة Nothing خلال مؤتمرها الصحفي في برلين عن هاتفها الذكي الجديد المرتقب Phone (2a) Plus، إضافة إلى صورة مقرّبة لمنتج قادم ستطلقه الشركة قريبًا عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
يُعدّ الهاتف الذكي الجديد من الفئة المتوسطة ترقيةً لهاتف Phone (2a) الناجح من حيث الأداء والكاميرا والتصميم، ليوفر تجربة هاتف ذكي محسنة بشكل عام. ويعمل بمعالج MediaTek 7350 Pro 5G الحصري عالميًا، لتجربة مستخدم أكثر سلاسةً وسرعة. إضافةً إلى ذلك، تم تزويده بمستشعر كاميرا أمامية جديد بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي رائعة، وطوّرت ألوانه المعدنية الجديدة لتعكس مواصفاته المتفوقة. ويستطيع عملاء دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على الهاتف الجديد اعتبارًا من 12 سبتمبر.
قال كارل باي، الرئيس التنفيذي لشركة Nothing: ((بعد النجاح الذي حققه هاتف Phone (2a)، الذي كان بمثابة نفحة منعشة في فئته بالسوق وأصبح هاتفنا الذكي الأكثر مبيعًا، يسرنا اليوم أن نقدم هاتف Phone (2a) Plus. ويتميز هذا الإصدار المحدّث بمعالج حصري عالميًا وكاميرا أمامية محسنة وتصميم معدني جديد. ويعتبر Phone (2a) Plus هاتفًا مخصصًا لمن يرغبون بالحصول على هاتف Phone (2a) لكنهم يبحثون عن أداء أعلى من أدائه. والجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق هاتف Phone (3) في عام 2025)).
يقدم هاتف Phone (2a) Plus لونين جديدين للهواتف الذكية من Nothing، وهما: الرمادي المعدني والأسود المُحدّث. ويذكرنا اللون المعدني بالآلات، حيث يقدم تعبيرًا جديدًا ومتميزًا للغة تصميم Nothing، ويسلّط الضوء على الترقيات المتطورة لهاتف Phone (2a) Plus.
صُمم هاتف Phone (2a) Plus ليجمع بين الهندسة والفن، وذلك بفضل دمج المكونات في الجزء الخارجي من الهاتف. حيث قمنا بإنشاء مظهر مجسم من خلال دمج مكوناته في الجزء الخارجي منه، فتوضع الكاميرات داخل سلك الاتصال قريب المدى NFC لتبدو كعينين متموضعتين أمام مركزه الذي يشبه الدماغ لتعزيز الذكاء والاتصال. ويعمل تصميم نظام الشبكة الدائرية على تركيز موضع الكاميرا، مما يضمن مظهرًا متناسقًا وجذابًا يجعل من هاتف Phone (2a) Plus أيقونة تقنية جديدة.

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