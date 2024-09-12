Nothing تتطور تقنيا مع هاتف Phone (2A) Plus

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت شركة Nothing خلال مؤتمرها الصحفي في برلين عن هاتفها الذكي الجديد المرتقب Phone (2a) Plus، إضافة إلى صورة مقرّبة لمنتج قادم ستطلقه الشركة قريبًا عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
يُعدّ الهاتف الذكي الجديد من الفئة المتوسطة ترقيةً لهاتف Phone (2a) الناجح من حيث الأداء والكاميرا والتصميم، ليوفر تجربة هاتف ذكي محسنة بشكل عام. ويعمل بمعالج MediaTek 7350 Pro 5G الحصري عالميًا، لتجربة مستخدم أكثر سلاسةً وسرعة. إضافةً إلى ذلك، تم تزويده بمستشعر كاميرا أمامية جديد بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي رائعة، وطوّرت ألوانه المعدنية الجديدة لتعكس مواصفاته المتفوقة. ويستطيع عملاء دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على الهاتف الجديد اعتبارًا من 12 سبتمبر.
قال كارل باي، الرئيس التنفيذي لشركة Nothing: ((بعد النجاح الذي حققه هاتف Phone (2a)، الذي كان بمثابة نفحة منعشة في فئته بالسوق وأصبح هاتفنا الذكي الأكثر مبيعًا، يسرنا اليوم أن نقدم هاتف Phone (2a) Plus. ويتميز هذا الإصدار المحدّث بمعالج حصري عالميًا وكاميرا أمامية محسنة وتصميم معدني جديد. ويعتبر Phone (2a) Plus هاتفًا مخصصًا لمن يرغبون بالحصول على هاتف Phone (2a) لكنهم يبحثون عن أداء أعلى من أدائه. والجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق هاتف Phone (3) في عام 2025)).
يقدم هاتف Phone (2a) Plus لونين جديدين للهواتف الذكية من Nothing، وهما: الرمادي المعدني والأسود المُحدّث. ويذكرنا اللون المعدني بالآلات، حيث يقدم تعبيرًا جديدًا ومتميزًا للغة تصميم Nothing، ويسلّط الضوء على الترقيات المتطورة لهاتف Phone (2a) Plus.
صُمم هاتف Phone (2a) Plus ليجمع بين الهندسة والفن، وذلك بفضل دمج المكونات في الجزء الخارجي من الهاتف. حيث قمنا بإنشاء مظهر مجسم من خلال دمج مكوناته في الجزء الخارجي منه، فتوضع الكاميرات داخل سلك الاتصال قريب المدى NFC لتبدو كعينين متموضعتين أمام مركزه الذي يشبه الدماغ لتعزيز الذكاء والاتصال. ويعمل تصميم نظام الشبكة الدائرية على تركيز موضع الكاميرا، مما يضمن مظهرًا متناسقًا وجذابًا يجعل من هاتف Phone (2a) Plus أيقونة تقنية جديدة.
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