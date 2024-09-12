Thursday, 12 September 2024 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إغلاق جسر نمران في بيشة لمدة 3 أشهر لأعمال الصيانة

9/12/2024 2:48:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إغلاق جسر نمران بمحافظة بيشة لمدة ثلاثة أشهر لأعمال الصيانة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 / 3 / 1446 هـ. وأوضحت "هيئة الطرق" أن الأعمال التي سيتم تنفيذها على الجسر تشمل استبدال فواصل التمدد، وأنابيب التصريف، إضافة إلى حماية قواعد أسفل الجسر، كما ستتضمن الأعمال توفير أعلى معايير الجودة والسلامة من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات مثل: اللوحات الإرشادية، والدهانات الأرضية، والعلامات الأرضية، والاهتزازات التحذيرية، والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطريق وضمان انسيابية الحركة المرورية.
ودعت الهيئة مستخدمي الطريق إلى سلك طرق بديلة مثل: جسر بيشة العام، وذلك لضمان سهولة الحركة وتجنب الازدحام خلال فترة الصيانة، مؤكدةً التزامها بمواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.
وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.

MENAFN12092024000089011017ID1108668076

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث