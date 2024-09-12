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بتوجيه من القيادة .. وزير الداخلية يلتقي أمير دولة قطر

9/12/2024 2:48:32 PM
(MENAFN- Al Watan) بتوجيه من القيادة - حفظها الله - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك في الديوان الأميري بالدوحة. ‏
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لسموه، وتمنياتهما -حفظهما الله- لدولة قطر حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار. ‏ وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين. ‏حضر اللقاء ، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى، فيما حضره من الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) وعدد من كبار المسؤولين.

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