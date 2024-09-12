الاجتماع الـ99 للهيئة التنفيذية لمجلس الصحة الخليجي

MENAFN - Al Watan) عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون اجتماع الهيئة التنفيذية في دورتها 99 اليوم الخميس في مقر المجلس، حيث أنطلق الاجتماع بترحيب من الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني عضو الهيئة التنفيذية من دولة قطر (رئيس الاجتماع في دورته الحالية) معلن انطلاق الاجتماع.

هذا وناقش سعادة أعضاء الهيئة التنفيذية عدة مواضيع كانت مدرجة على جدول الاجتماع حول الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تندرج تحت المرتكزات الرئيسية للمجلس والمتمثلة في (الوقاية – التوعية – التطوير – الدعم الصحي- والاستدامة المالية) منها تقييم أداء برنامج الشراء الموحد وتطوير برنامج وافد إضافة إلى مناقشة أداء المجلس للعام الحالي والخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية و موازنة العام المقبل 2025، كما تم مناقشة اتفاقية التوسع في مجال تبادل وزراعة الأعضاء المتبرع بها في دول المجلس.

وحضر الاجتماع كلاً من سعادة الدكتور عيسى المنصوري وسعادة الأستاذ ناصر خليفة البدور من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتورة لولوة راشد شويطر وسعادة الدكتورة سامية علي بهرام من مملكة البحرين، وسعادة الدكتور هاني جوخدار وسعادة الدكتور عبدالله عسيري وسعادة الأستاذ مرعي القحطاني وسعادة الدكتور عادل الهرف من المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور سعيد اللمكي وسعادة الدكتور ابراهيم الراشدي من سلطنة عمان، وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني وسعادة الأستاذ عبداللطيف علي العبدالله من دولة قطر، وسعادة الدكتور عبدالرحمن المطيري وسعادة الدكتور المنذر الحساوي من دولة الكويت ، وسعادة الأستاذ الدكتور عبدالله محمد دحان من الجمهورية اليمنية.