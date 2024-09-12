جنرال موتورز وهيونداي توقعان اتفاقية للإنتاج والتطوير المشترك للسيارات - جريدة البورصة

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أعلنت شركتا“جنرال موتورز” و”هيونداي موتور” الخميس، إبرام اتفاقية لاستكشاف“التعاون المستقبلي عبر المجالات الاستراتيجية الرئيسية”، في محاولة للحد من الإنفاق الرأسمالي وزيادة الكفاءة.
وقالت الشركتان في بيان صحفي مشترك، إن مجالات الاهتمام المحتملة تشمل التطوير والإنتاج المشترك للمركبات التجارية والسيارات الخاصة ومحركات الاحتراق الداخلي وتقنيات الطاقة النظيفة والكهربائية والهيدروجينية.
وتأتي مذكرة التفاهم في الوقت الذي تجدد فيه شركات السيارات تركيزها على كفاءة رأس المال بعد سنوات من الإنفاق القوي على تطوير المركبات الكهربائية والذاتية القيادة، والتي لم ينتج عنها بعد أعمالًا مربحة.
وذكرت الشركتان أيضًا أنهما ستراجعان فرص التوريد المشترك في مجالات مثل المواد الخام للبطاريات والصلب وغيرها.
وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بالنسبة لـ”هيونداي”، بحسب المتحدث باسم الشركة، فيما كانت“جنرال موتورز” جزءًا من العديد من الشراكات والصفقات المماثلة، والتي أدى بعضها إلى ظهور منتجات جديدة، فيما لم ينجح البعض الآخر.
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