جنرال موتورز وهيونداي توقعان اتفاقية للإنتاج والتطوير المشترك للسيارات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتضوابط حكومية جديدة لتنظيم سوق السيارات فى مصر 58% نمواً فى تراخيص ((الدراجات النارية)) أول 8 أشهر من العام 40 ألف جنيه زيادة فى طرازات ((هافال)) موديل 2025

أعلنت شركتا“جنرال موتورز” و”هيونداي موتور” الخميس، إبرام اتفاقية لاستكشاف“التعاون المستقبلي عبر المجالات الاستراتيجية الرئيسية”، في محاولة للحد من الإنفاق الرأسمالي وزيادة الكفاءة.

وقالت الشركتان في بيان صحفي مشترك، إن مجالات الاهتمام المحتملة تشمل التطوير والإنتاج المشترك للمركبات التجارية والسيارات الخاصة ومحركات الاحتراق الداخلي وتقنيات الطاقة النظيفة والكهربائية والهيدروجينية.

وتأتي مذكرة التفاهم في الوقت الذي تجدد فيه شركات السيارات تركيزها على كفاءة رأس المال بعد سنوات من الإنفاق القوي على تطوير المركبات الكهربائية والذاتية القيادة، والتي لم ينتج عنها بعد أعمالًا مربحة.

وذكرت الشركتان أيضًا أنهما ستراجعان فرص التوريد المشترك في مجالات مثل المواد الخام للبطاريات والصلب وغيرها.

وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بالنسبة لـ”هيونداي”، بحسب المتحدث باسم الشركة، فيما كانت“جنرال موتورز” جزءًا من العديد من الشراكات والصفقات المماثلة، والتي أدى بعضها إلى ظهور منتجات جديدة، فيما لم ينجح البعض الآخر.