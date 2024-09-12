انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض مؤشر البحرين العام بمقدار 1.62 نقطة في اليوم الخميس ليصل إلى مستوى 1952.36 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات.

كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار نقطة واحدة مسجلا مستوى 816.23 نقطة، وفقا لوكالة انباء البحرين“بنا”.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و747 ألفًا و321 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 842 ألفًا و891 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 72 صفقة.

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