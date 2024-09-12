انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض مؤشر البحرين العام بمقدار 1.62 نقطة في ختام تعاملات
اليوم الخميس ليصل إلى مستوى 1952.36 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات.
كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار نقطة واحدة مسجلا مستوى 816.23 نقطة، وفقا لوكالة انباء البحرين“بنا”.
موضوعات متعلقة
الهند والصين تناقشان استئناف رحلات طيران
الركاب المباشر بينهما المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض أسعار النفط 12% بحلول عام 2026 بوتين: قمة“بريكس” المقبلة ستتطرق لبحث آفاق تعزيز الشراكة لدول المجموعة
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و747 ألفًا و321 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 842 ألفًا و891 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 72 صفقة.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108668070
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.