الضرائب: التسهيلات الجديدة تستهدف إنهاء النزاعات مع الممولين والمستثمرين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب محمد سرور أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين وإنهاء النزاعات.
وقال سرور – في مداخلة هاتفية للقناة الأولى المصرية اليوم الخميس-“إن مصلحة الضرائب المصرية تستهدف من خلال مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة تحسين الصورة الذهنية عن المصلحة وفتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين تعتمد على الشراكة بين الأطراف والتعاون وإنهاء النزاعات والتعامل بشفافية وعدالة ضريبية”.
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وأضاف أن مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة تم العمل عليها في اتجاهين، الأول هو وضع حلول لكل النزاعات السابقة وتنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية للقوانين حتى يتم تفعيل منظومة الإصلاح والتسهيلات الجديدة.
وتابع أن الاتجاه الثاني يتضمن رؤية مستقبلية للممولين والمستثمرين عن مصلحة الضرائب المصرية، حيث تم تحديد كل المعوقات والتحديات التي تواجه الممولين وتم وضع حلول جذرية لكل تلك التحديات والتي من أبرزها النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة والذي سيتضمن حزمة كبيرة من الإعفاءات والحوافز الضريبية.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مجلس الوزراء قد أعلن أمس الأربعاء – في مؤتمر صحفي مع وزير المالية أحمد كجوك – عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تستهدف تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
وكانت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد أكدت أن مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية تقدم حلولا لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع وتحقق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية وإصلاحات تنظيمية وإجرائية واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم وتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108668068
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