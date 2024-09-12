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الضرائب: التسهيلات الجديدة تستهدف إنهاء النزاعات مع الممولين والمستثمرين - جريدة البورصة

9/12/2024 2:48:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب محمد سرور أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين وإنهاء النزاعات.

وقال سرور – في مداخلة هاتفية للقناة الأولى المصرية اليوم الخميس-“إن مصلحة الضرائب المصرية تستهدف من خلال مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة تحسين الصورة الذهنية عن المصلحة وفتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين تعتمد على الشراكة بين الأطراف والتعاون وإنهاء النزاعات والتعامل بشفافية وعدالة ضريبية”.

موضوعات متعلقة ضوابط جديدة لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضى الصناعية رئيس الرقابة المالية يشارك في مؤتمر“إي اف جي هيرميس” في لندن 75 مليون جنيه تمويلات جديدة للمشروعات الصغيرة بنظام التأجير التمويلي

وأضاف أن مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة تم العمل عليها في اتجاهين، الأول هو وضع حلول لكل النزاعات السابقة وتنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية للقوانين حتى يتم تفعيل منظومة الإصلاح والتسهيلات الجديدة.
وتابع أن الاتجاه الثاني يتضمن رؤية مستقبلية للممولين والمستثمرين عن مصلحة الضرائب المصرية، حيث تم تحديد كل المعوقات والتحديات التي تواجه الممولين وتم وضع حلول جذرية لكل تلك التحديات والتي من أبرزها النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة والذي سيتضمن حزمة كبيرة من الإعفاءات والحوافز الضريبية.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مجلس الوزراء قد أعلن أمس الأربعاء – في مؤتمر صحفي مع وزير المالية أحمد كجوك – عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تستهدف تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

وكانت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد أكدت أن مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية تقدم حلولا لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع وتحقق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية وإصلاحات تنظيمية وإجرائية واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم وتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.

المصدر:

MENAFN12092024000202011048ID1108668068

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