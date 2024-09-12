الكازار للتطوير تطرح مرحلة جديدة بمشروع The Crest بمبيعات 4 مليارات جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستعد شركة“الكازار للتطوير العمرانى” لطرح المرحلة الثانية من مشروعها“The Crest” بمدينة القاهرة الجديدة، بإجمالى مبيعات متوقعة تصل إلى 4 مليارات جنيه، وذلك خلال مشاركتها فى معرض
سيتى سكيب.
وقال نادر خزام، المدير التنفيذى لشركة“الكازار للتطوير العمرانى”، إنه من المقرر أن تضم المرحلة الثانية من المشروع 200 وحدة، تشمل شققا سكنية، ووحدات دوبليكس، وفيلات وتاون هاوس، بمساحات تتراوح بين 85 إلى 330 متر مربع، وتتمتع جميع الوحدات بإطلالات على المسطحات الخضراء والمائية، التى تغطى 83% من المشروع الممتد على مساحة 158 فدانًا.
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وأضاف خزام، أن الشركة حققت مبيعات فى المشروع بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية العام الجارى، من إجمالى مبيعات متوقعة تبلغ 6 مليارات جنيه خلال 2024.
ومن المقرر أن تنتهى الشركة من أعمال الإنشاءات فى المشروع الذى تبلغ استثماراته 30 مليار جنيه، فى غضون ثلاث سنوات ونصف ابتداءً من العام الجارى، ومن المقرر البدء فى تسليم وحدات المشروع عام 2027.
وأوضح خزام، أن مشروع“Safia”، الذى يعد أحدث مشروعات الشركة، فهو مشروع سكنى فندقى بمنطقة رأس الحكمة، على مساحة 180 فدانا، بإجمالى استثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه.
وأشار إلى أن النسبة البنائية فى المشروع الذى من المقرر تسليمه فى 2029، تصل إلى 15% من المساحة الكلية، فيما تضم المساحة الباقية بحيرات صناعية ومسطحات خضراء وخدمات.
وقال خزام، إن الشركة حققت حتى الآن مبيعات بقيمة 11.8 مليار جنيه من إجمالى المبيعات المتوقعة، وستقدم“الكازار” خلال معرض“سيتى سكيب” الذى سيقام فى الفترة من 25 حتى 28 سبتمبر الجارى، عروضا فى كافة مشروعات الشركة.
وأضاف أن من ضمنها مشروع“Creek Town”، وهو مجمع سكنى يقع على مساحة 100 فدان على طريق السويس فى التجمع الأول، ويضم المشروع، الذى تبلغ النسبة البنائية به 20% نحو 1500 وحدة تشمل شقق سكنية، وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات.
وأوضح خزام، أن إجمالى استثمارات“Creek Town” بلغت نحو 11 مليار جنيه، وحققت الشركة مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام الجارى، وبدأت الشركة فى تسليم وحدات المشروع خلال 2024، حيث بلغت نسبة الإنجاز فى الأعمال الإنشائية التى تنفذها شركة شداد للمقاولات 95%.
وقال إن الشركة انتهت من تسليم 246 وحدة بمشروع ((Go Heliopolis)) الذى يضم 1000 وحدة تتنوع بين وحدات سكنية وإدارية وتجارية وطبية، حيث حققت الشركة مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وتنفذ الشركة مشروع“Go Heliopolis” فى حى مصر الجديدة على مساحة 18 ألف متر مربع، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه.
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