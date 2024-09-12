الكازار للتطوير تطرح مرحلة جديدة بمشروع The Crest بمبيعات 4 مليارات جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد شركة“الكازار للتطوير العمرانى” لطرح المرحلة الثانية من مشروعها“The Crest” بمدينة القاهرة الجديدة، بإجمالى مبيعات متوقعة تصل إلى 4 مليارات جنيه، وذلك خلال مشاركتها فى سيتى سكيب.

وقال نادر خزام، المدير التنفيذى لشركة“الكازار للتطوير العمرانى”، إنه من المقرر أن تضم المرحلة الثانية من المشروع 200 وحدة، تشمل شققا سكنية، ووحدات دوبليكس، وفيلات وتاون هاوس، بمساحات تتراوح بين 85 إلى 330 متر مربع، وتتمتع جميع الوحدات بإطلالات على المسطحات الخضراء والمائية، التى تغطى 83% من المشروع الممتد على مساحة 158 فدانًا.

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وأضاف خزام، أن الشركة حققت مبيعات فى المشروع بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية العام الجارى، من إجمالى مبيعات متوقعة تبلغ 6 مليارات جنيه خلال 2024.

ومن المقرر أن تنتهى الشركة من أعمال الإنشاءات فى المشروع الذى تبلغ استثماراته 30 مليار جنيه، فى غضون ثلاث سنوات ونصف ابتداءً من العام الجارى، ومن المقرر البدء فى تسليم وحدات المشروع عام 2027.

وأوضح خزام، أن مشروع“Safia”، الذى يعد أحدث مشروعات الشركة، فهو مشروع سكنى فندقى بمنطقة رأس الحكمة، على مساحة 180 فدانا، بإجمالى استثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه.

وأشار إلى أن النسبة البنائية فى المشروع الذى من المقرر تسليمه فى 2029، تصل إلى 15% من المساحة الكلية، فيما تضم المساحة الباقية بحيرات صناعية ومسطحات خضراء وخدمات.

وقال خزام، إن الشركة حققت حتى الآن مبيعات بقيمة 11.8 مليار جنيه من إجمالى المبيعات المتوقعة، وستقدم“الكازار” خلال معرض“سيتى سكيب” الذى سيقام فى الفترة من 25 حتى 28 سبتمبر الجارى، عروضا فى كافة مشروعات الشركة.

وأضاف أن من ضمنها مشروع“Creek Town”، وهو مجمع سكنى يقع على مساحة 100 فدان على طريق السويس فى التجمع الأول، ويضم المشروع، الذى تبلغ النسبة البنائية به 20% نحو 1500 وحدة تشمل شقق سكنية، وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات.

وأوضح خزام، أن إجمالى استثمارات“Creek Town” بلغت نحو 11 مليار جنيه، وحققت الشركة مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام الجارى، وبدأت الشركة فى تسليم وحدات المشروع خلال 2024، حيث بلغت نسبة الإنجاز فى الأعمال الإنشائية التى تنفذها شركة شداد للمقاولات 95%.

وقال إن الشركة انتهت من تسليم 246 وحدة بمشروع ((Go Heliopolis)) الذى يضم 1000 وحدة تتنوع بين وحدات سكنية وإدارية وتجارية وطبية، حيث حققت الشركة مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وتنفذ الشركة مشروع“Go Heliopolis” فى حى مصر الجديدة على مساحة 18 ألف متر مربع، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه.