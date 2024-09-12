صناديق الذهب المتداولة في الصين تسجل تدفقات خارجة لأول مرة منذ نوفمبر 2023 - جريدة البورصة

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سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للذهب في الصين، تدفقات خارجة في أغسطس، ولأول مرة منذ نوفمبر 2023، مما خفّض إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة بنسبة 3% إلى 51 مليار يوان (7.3 مليار دولار)، وتراجعت الحيازات الجماعية بمقدار 3.6 طن إلى 90 طنًا.

ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر الخميس، بلغت التدفقات الاستثمارية الخارجة من صناديق الذهب في الصين ملياري يوان (292 مليون دولار) خلال أغسطس، بسبب عمليات جني الأرباح، وهو ما أنهى سلسلة التدفقات الوافدة التي استمرت ثمانية أشهر متتالية.

بينما ارتفعت أحجام تداول العقود الآجلة للذهب في بورصة“شنغهاي” للعقود الآجلة بنسبة 20% على أساس شهري، حيث بلغ متوسطها 227 طنًا يوميًا في أغسطس، وهو ما يتجاوز متوسط ​​حجم التداول على مدار خمس سنوات البالغ 163 طنًا.

ولم يعلن بنك الشعب الصيني عن أي تغييرات في احتياطي الذهب للشهر الرابع على التوالي، تاركًا حيازاته عند 2264 طنًا، أي 5% من إجمالي الاحتياطيات، لتستقر مشتريات الصين من الذهب عند 29 طنًا منذ بداية العام الجاري.

وبلغت واردات الذهب الصافية إلى الصين 37 طنًا في يونيو، وهو أدنى إجمالي شهري منذ مايو 2022، حيث أثر ضعف الطلب على توقعات الشركات المصنعة وتجار الجملة المحليين لاستهلاك الذهب في الأشهر المقبلة.

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