صناديق الذهب المتداولة في الصين تسجل تدفقات خارجة لأول مرة منذ نوفمبر 2023 - جريدة البورصة

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سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للذهب في الصين، تدفقات خارجة في أغسطس، ولأول مرة منذ نوفمبر 2023، مما خفّض إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة بنسبة 3% إلى 51 مليار يوان (7.3 مليار دولار)، وتراجعت الحيازات الجماعية بمقدار 3.6 طن إلى 90 طنًا.
ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر الخميس، بلغت التدفقات الاستثمارية الخارجة من صناديق الذهب في الصين ملياري يوان (292 مليون دولار) خلال أغسطس، بسبب عمليات جني الأرباح، وهو ما أنهى سلسلة التدفقات الوافدة التي استمرت ثمانية أشهر متتالية.
بينما ارتفعت أحجام تداول العقود الآجلة للذهب في بورصة“شنغهاي” للعقود الآجلة بنسبة 20% على أساس شهري، حيث بلغ متوسطها 227 طنًا يوميًا في أغسطس، وهو ما يتجاوز متوسط حجم التداول على مدار خمس سنوات البالغ 163 طنًا.
ولم يعلن بنك الشعب الصيني عن أي تغييرات في احتياطي الذهب للشهر الرابع على التوالي، تاركًا حيازاته عند 2264 طنًا، أي 5% من إجمالي الاحتياطيات، لتستقر مشتريات الصين من الذهب عند 29 طنًا منذ بداية العام الجاري.
وبلغت واردات الذهب الصافية إلى الصين 37 طنًا في يونيو، وهو أدنى إجمالي شهري منذ مايو 2022، حيث أثر ضعف الطلب على توقعات الشركات المصنعة وتجار الجملة المحليين لاستهلاك الذهب في الأشهر المقبلة.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108668066
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