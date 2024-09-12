مؤشرات البورصة تتباين بتداولات 3.6 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصة
المصرية بنهاية تداولات اليوم الخميس، بقيم تداولات بلغت 3.6 تريليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 30498 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.89% ليصل إلى 2914 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 7093 نقطة.
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كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 10131 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.14% ليصل لمستوى 37316 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 3.6 مليار جنيه، من خلال تداول 913 مليون سهم، بتنفيذ 107 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركة مقيدة، ارتفع منها 67 سهم، وتراجع 95 سهم في حين لم تتغير أسعار 46 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.070 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 13.5 مليون جنيه، و114.2 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 127.6 مليون جنيه.
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