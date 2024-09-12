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مؤشرات البورصة تتباين بتداولات 3.6 مليار جنيه - جريدة البورصة

9/12/2024 2:48:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تداولات اليوم الخميس، بقيم تداولات بلغت 3.6 تريليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 30498 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.89% ليصل إلى 2914 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 7093 نقطة.

موضوعات متعلقة الرقابة المالية تلزم شركات التأمين وإعادة التأمين باتباع سنة مالية ميلادية رئيس الرقابة المالية يشارك في مؤتمر“إي اف جي هيرميس” في لندن البورصة ترتفع 0.45% بتداولات 700 مليون جنيه

كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 10131 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.14% ليصل لمستوى 37316 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 3.6 مليار جنيه، من خلال تداول 913 مليون سهم، بتنفيذ 107 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركة مقيدة، ارتفع منها 67 سهم، وتراجع 95 سهم في حين لم تتغير أسعار 46 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.070 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 13.5 مليون جنيه، و114.2 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 127.6 مليون جنيه.

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