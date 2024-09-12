ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في أمريكا بأقل من التوقعات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 40 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر، دون التوقعات بزيادتها 49 مليار قدم مكعبة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.387 تريليون قدم مكعبة، ويزيد بنسبة 6.2% أو نحو 198 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
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كما تعتبر المخزونات أعلى بنسبة 9.6% أو نحو 296 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3.091 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108668063
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