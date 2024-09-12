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وزراء عمل إيطاليا وألمانيا وبريطانيا يبحثون استخدام الذكاء الاصطناعي بمجموعة السبع - جريدة البورصة

9/12/2024 2:48:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحثت وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية مارينا كالديرون خلال لقائها اليوم الخميس مع الوزير الألماني للعمل هوبرتوس هيل ووزير الدولة البريطاني للعمل أليسون ماكغفرن، سبل التعاون المشترك، على هامش اجتماع مجموعة السبع للعمل المنعقد بمدينة كالياري الإيطالية.

وأوضحت وزيرة العمل الإيطالية – في بيان صادر اليوم – أنها بحثت مع الوزير الألماني للعمل هوبرتوس هيل، سبل الترابط بين الاقتصادين الإيطالي والألماني واستكشاف ديناميكيات سوق العمل الخاصة بكل منهما بعمق.

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كما تم تأكيد الاتفاق على ضرورة وضع خطة عمل لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلا عن اهتمام خاص لموضوع التحولات الرقمية والديمغرافية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمهارات.

وأضافت أنها ناقشت مع وزير الدولة البريطاني للعمل أليسون ماكغفرن التعاون المكثف بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الذكاء الاصطناعي وتأثيره على عالم العمل وعلى السياسات المتعلقة بدعم الشباب بشكل خاص في العمل.

المصدر:

MENAFN12092024000202011048ID1108668062

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