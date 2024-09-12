وزراء عمل إيطاليا وألمانيا وبريطانيا يبحثون استخدام الذكاء الاصطناعي بمجموعة السبع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحثت وزيرة
العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية مارينا كالديرون خلال لقائها اليوم الخميس مع الوزير الألماني للعمل هوبرتوس هيل ووزير الدولة البريطاني للعمل أليسون ماكغفرن، سبل التعاون المشترك، على هامش اجتماع مجموعة السبع للعمل المنعقد بمدينة كالياري الإيطالية.
وأوضحت وزيرة العمل الإيطالية – في بيان صادر اليوم – أنها بحثت مع الوزير الألماني للعمل هوبرتوس هيل، سبل الترابط بين الاقتصادين الإيطالي والألماني واستكشاف ديناميكيات سوق العمل الخاصة بكل منهما بعمق.
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كما تم تأكيد الاتفاق على ضرورة وضع خطة عمل لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلا عن اهتمام خاص لموضوع التحولات الرقمية والديمغرافية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمهارات.
وأضافت أنها ناقشت مع وزير الدولة البريطاني للعمل أليسون ماكغفرن التعاون المكثف بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الذكاء الاصطناعي وتأثيره على عالم العمل وعلى السياسات المتعلقة بدعم الشباب بشكل خاص في العمل.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108668062
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