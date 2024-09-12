ارتفاع المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق مع خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت المؤشرات الأوروبية من مكاسبها خلال تداولات الخميس، مع تقييم الأسواق قرار صناع السياسات في منطقة اليورو بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي
الأوروبي.
وعند نهاية التعاملات، صعد“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.8% عند 512 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر الأوروبي منذ نهاية جلسة 4 سبتمبر (514.82 نقطة).
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وأضاف“داكس” الألماني نحو 1% أو 188 نقطة ليغلق عند 18518 نقطة، فيما زاد“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.55% عند 8240 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.5% إلى 7435 نقطة.
وخفّض البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع اليوم سعر الفائدة على الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5%، مشيراً إلى اتساق بيانات التضخم في الآونة الأخيرة مع تقديرات صناع السياسات.
وأشار صناع السياسات في توقعات اقتصادية عقب الاجتماع، إلى أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بدأ في التعافي خلال النصف الأول من عام 2024، بعد أداء ضعيف على نطاق واسع طوال عام 2023.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108668060
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