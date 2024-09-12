ارتفاع المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق مع خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عززت المؤشرات الأوروبية من مكاسبها خلال تداولات الخميس، مع تقييم الأسواق قرار صناع السياسات في منطقة اليورو بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الأوروبي.

وعند نهاية التعاملات، صعد“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.8% عند 512 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر الأوروبي منذ نهاية جلسة 4 سبتمبر (514.82 نقطة).

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وأضاف“داكس” الألماني نحو 1% أو 188 نقطة ليغلق عند 18518 نقطة، فيما زاد“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.55% عند 8240 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.5% إلى 7435 نقطة.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع اليوم سعر الفائدة على الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5%، مشيراً إلى اتساق بيانات التضخم في الآونة الأخيرة مع تقديرات صناع السياسات.

وأشار صناع السياسات في توقعات اقتصادية عقب الاجتماع، إلى أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بدأ في التعافي خلال النصف الأول من عام 2024، بعد أداء ضعيف على نطاق واسع طوال عام 2023.

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