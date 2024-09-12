لاجارد: صناع السياسة أجمعوا على قرار خفض الفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
الهند والصين تناقشان استئناف رحلات طيران
الركاب المباشر بينهما المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض أسعار النفط 12% بحلول عام 2026 بوتين: قمة“بريكس” المقبلة ستتطرق لبحث آفاق تعزيز الشراكة لدول المجموعة
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد” الخميس، إن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان قرارًا بإجماع صناع السياسة.
وذكرت في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع البنك اليوم:“لقد اعتقدنا أنه بالنظر إلى انحسار الموجة التضخمية التدريجي، فمن المناسب تمامًا تخفيف درجة تقييد السياسة النقدية”.
كما وصفت“لاجارد” القرار بأنه“مشروع تمامًا”، وقالت إنه اتُخذ بناءً على مراجعة البيانات الواردة والتحليل من موظفي البنك المركزي الأوروبي واتساق التوقعات.
وأضافت أن توقعات التضخم في سبتمبر كانت“دون تغيير تقريبًا” عن تلك في يونيو، مشيرة إلى أنه لا يزال من المتوقع أن يعود التضخم إلى الهدف البالغ 2% في عام 2025.
وأشارت إلى أن التضخم في قطاع الخدمات من المقرر أن ينخفض خلال عام 2025، موضحة أن هذا التوقع مرتبط من بين عوامل أخرى بتوقعات تراجع معدل نمو الأجور.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108668059
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.