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لاجارد: صناع السياسة أجمعوا على قرار خفض الفائدة - جريدة البورصة

9/12/2024 2:48:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الهند والصين تناقشان استئناف رحلات طيران الركاب المباشر بينهما المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض أسعار النفط 12% بحلول عام 2026 بوتين: قمة“بريكس” المقبلة ستتطرق لبحث آفاق تعزيز الشراكة لدول المجموعة

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد” الخميس، إن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان قرارًا بإجماع صناع السياسة.

وذكرت في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع البنك اليوم:“لقد اعتقدنا أنه بالنظر إلى انحسار الموجة التضخمية التدريجي، فمن المناسب تمامًا تخفيف درجة تقييد السياسة النقدية”.

كما وصفت“لاجارد” القرار بأنه“مشروع تمامًا”، وقالت إنه اتُخذ بناءً على مراجعة البيانات الواردة والتحليل من موظفي البنك المركزي الأوروبي واتساق التوقعات.

وأضافت أن توقعات التضخم في سبتمبر كانت“دون تغيير تقريبًا” عن تلك في يونيو، مشيرة إلى أنه لا يزال من المتوقع أن يعود التضخم إلى الهدف البالغ 2% في عام 2025.

وأشارت إلى أن التضخم في قطاع الخدمات من المقرر أن ينخفض خلال عام 2025، موضحة أن هذا التوقع مرتبط من بين عوامل أخرى بتوقعات تراجع معدل نمو الأجور.

المصدر:

MENAFN12092024000202011048ID1108668059

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