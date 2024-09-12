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أسعار النفط تعزز من مكاسبها مع مخاوف نقص الإمدادات في أمريكا - جريدة البورصة

9/12/2024 2:48:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الهند والصين تناقشان استئناف رحلات طيران الركاب المباشر بينهما المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض أسعار النفط 12% بحلول عام 2026 بوتين: قمة“بريكس” المقبلة ستتطرق لبحث آفاق تعزيز الشراكة لدول المجموعة

عززت أسعار النفط من مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين لتأثير الإعصار“فرانسين” على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة ونشاط المصافي هناك، الأمر الذي جدد من مخاوف نقص الإمدادات.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1.8% أو 1.26 دولار إلى 71.87 دولار للبرميل.

فيما زادت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.42 دولار إلى 68.73 دولار للبرميل.

وضرب“فرانسين” ساحل لويزيانا مساء الأربعاء كإعصار من الفئة الثانية مع رياح بلغت سرعتها 100 ميل (161 كيلو مترا) في الساعة، في حين لم تتعاف المنطقة الساحلية تمامًا من سلسلة الأعاصير المدمرة في عامي 2020 و2021.

يأتي هذا رغم خفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2024، مشيرة إلى ضعف الطلب من الصين، حيث تتوقع حاليًا نمو الطلب العالمي بمقدار 900 ألف برميل يوميًا هذا العام، مقارنة بتقديرها السابق عند نمو قدره 970 ألف برميل يوميًا.

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