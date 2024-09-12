سهم موديرنا يهبط 19% بعد خفضها لنفقات البحث والتطوير - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالهند والصين تناقشان استئناف رحلات الركاب المباشر بينهما المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض أسعار النفط 12% بحلول عام 2026 بوتين: قمة“بريكس” المقبلة ستتطرق لبحث آفاق تعزيز الشراكة لدول المجموعة

تراجع سهم شركة“موديرنا” بشكل حاد خلال تعاملات الخميس، بعد إعلانها خفض الإنفاق على البحث والتطوير في ظل تباطؤ الطلب على لقاحات“كوفيد-19′′، الأمر الذي دفعها لتتوقع انخفاض مبيعات العام المقبل.

وهبط سهم صانعة اللقاحات الأمريكية بنسبة 16.55% عند 66.35 دولار، بعدما لامس 64.11 دولار (-19.4%)، وهو أدنى مستوى منذ 2 نوفمبر 2023 (62.55 دولار).

وقالت شركة التكنولوجيا الحيوية إنها خفضت نفقات البحث والتطوير المتوقعة للفترة من 2025 إلى 2028 بنسبة 20%، إلى 16 مليار دولار، كما ألغت خطط إطلاق 5 أدوية جديدة، منها اللقاحات التجريبية لفيروسات كورونا الموسمية وفيروس الجهاز التنفسي عند الأطفال.

وأضافت“موديرنا” أنه من المتوقع أن تتراوح المبيعات لعام 2025 بين 2.5 مليار دولار و3.5 مليار دولار، بعدما خفضت في أغسطس تقديرات مبيعاتها للعام 2024 إلى نطاق يتراوح بين 3 مليارات دولار و3.5 مليار دولار، من 4 مليارات دولار.

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