سهم موديرنا يهبط 19% بعد خفضها لنفقات البحث والتطوير - جريدة البورصة

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تراجع سهم شركة“موديرنا” بشكل حاد خلال تعاملات الخميس، بعد إعلانها خفض الإنفاق على البحث والتطوير في ظل تباطؤ الطلب على لقاحات“كوفيد-19′′، الأمر الذي دفعها لتتوقع انخفاض مبيعات العام المقبل.
وهبط سهم صانعة اللقاحات الأمريكية بنسبة 16.55% عند 66.35 دولار، بعدما لامس 64.11 دولار (-19.4%)، وهو أدنى مستوى منذ 2 نوفمبر 2023 (62.55 دولار).
وقالت شركة التكنولوجيا الحيوية إنها خفضت نفقات البحث والتطوير المتوقعة للفترة من 2025 إلى 2028 بنسبة 20%، إلى 16 مليار دولار، كما ألغت خطط إطلاق 5 أدوية جديدة، منها اللقاحات التجريبية لفيروسات كورونا الموسمية وفيروس الجهاز التنفسي عند الأطفال.
وأضافت“موديرنا” أنه من المتوقع أن تتراوح المبيعات لعام 2025 بين 2.5 مليار دولار و3.5 مليار دولار، بعدما خفضت في أغسطس تقديرات مبيعاتها للعام 2024 إلى نطاق يتراوح بين 3 مليارات دولار و3.5 مليار دولار، من 4 مليارات دولار.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108668057
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