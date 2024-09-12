ارتفاع طفيف لعدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بصورة طفيفة في الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال لا يظهر علامات على تزايد تسريحات العمالة.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 230 ألفًا في الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر.
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في حين كان متوقعًا وصولها إلى 225 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق المعدلة بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 228 ألفًا.
وكذلك ارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 500 طلب إلى 230.75 ألف، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار 250 طلبًا عند 230.25 ألف.
وتظهر تلك البيانات أن سوق العمل لا تزال في وضع جيد رغم الانخفاض الكبير في فرص العمل والتوظيف الجديد، لكن الشركات لا يزال لديها طلب كاف للحفاظ على مستويات التوظيف الحالية.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108668055
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