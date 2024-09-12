ارتفاع طفيف لعدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بصورة طفيفة في الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال لا يظهر علامات على تزايد تسريحات العمالة.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 230 ألفًا في الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر.

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في حين كان متوقعًا وصولها إلى 225 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق المعدلة بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 228 ألفًا.

وكذلك ارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 500 طلب إلى 230.75 ألف، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار 250 طلبًا عند 230.25 ألف.

وتظهر تلك البيانات أن سوق العمل لا تزال في وضع جيد رغم الانخفاض الكبير في فرص العمل والتوظيف الجديد، لكن الشركات لا يزال لديها طلب كاف للحفاظ على مستويات التوظيف الحالية.

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