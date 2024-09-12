بوتين: قمة بريكس المقبلة ستتطرق لبحث آفاق تعزيز الشراكة لدول المجموعة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قمة (بريكس) المقبلة ستتطرق لبحث آفاق تعزيز وتوسيع الشراكة الكاملة للدول الأعضاء في مجموعة (بريكس).

وقال بوتين في كلمته – خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع ممثلين مكلفين بالقضايا الأمنية لدول“بريكس” في مدينة بطرسبرج –“إن الاجتماعات الحالية تتميز بمشاركة دول جديدة ترغب في الانضمام لمجموعة بريكس، وقمنا اليوم بمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالأمن والاستقرار العالمي خلال الاجتماع الرابع العشر في هذه الصيغة، حيث يشارك ممثلو الدول الجديدة التي انضمت لبريكس منذ الأول من يناير عام 2024، وكذلك تم الاجتماع بمشاركة الدول التي لم تنضم لبريكس بعد، ولكنهم مهتمون بالعمل مع مجموعتنا”.

موضوعاتالهند والصين تناقشان استئناف رحلات طيران الركاب المباشر بينهما المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض أسعار النفط 12% بحلول عام 2026 ارتفاع طفيف لعدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي

وأضاف بوتين – وفقا لما أوردته قناة“روسيا اليوم” – أن هذا اللقاء يعتبر من أهم المراحل في إطار الاستعداد لقمة بريكس المرتقبة الشهر المقبل.. داعيا زعماء دول بريكس للمشاركة بهذه القمة التي ستناقش المسائل الملحة، وتحديد الاتجاهات الواعدة للتعاون المشترك، لافتا إلى أن روسيا تقبلت دورها كدولة رئيسة لمجموعة (بريكس) بكل جدية.

وأشار إلى أن روسيا قد أولت اهتماما كبيرا برغبة دول مختلفة للانضمام إلى نشاط (بريكس)، وسيتم مناقشة وإقرار صيغ جديدة للتعاون بين دول بريكس والدول الشريكة.

وشدد بوتين على أن برنامج الرئاسة الروسية، برنامج متكامل ويشمل أكثر من مائتي فعالية في كافة المجالات السياسة والأمنية والاقتصادية والقطاع المالي والعلاقات الإنسانية والثقافية، موضحا أنه تم تنفيذ 80% من خطة الرئاسة الروسية، وإجراء أكثر من 150 فعالية ومؤتمر واجتماع للخبراء على مستوى الوزارات.

يذكر أن الرئاسة السنوية لمجموعة“بريكس” قد انتقلت إلى روسيا في الأول من يناير من العام الحالي، والذي بدأ بإضافة أعضاء جدد إلى مجموعة“بريكس”، حيث أصبحت المجموعة تضم إلى جانب (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا) كلا من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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