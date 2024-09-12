بوتين: قمة بريكس المقبلة ستتطرق لبحث آفاق تعزيز الشراكة لدول المجموعة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قمة (بريكس) المقبلة ستتطرق لبحث آفاق تعزيز وتوسيع الشراكة الكاملة للدول الأعضاء في مجموعة (بريكس).
وقال بوتين في كلمته – خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع ممثلين مكلفين بالقضايا الأمنية لدول“بريكس” في مدينة بطرسبرج –“إن الاجتماعات الحالية تتميز بمشاركة دول جديدة ترغب في الانضمام لمجموعة بريكس، وقمنا اليوم بمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالأمن والاستقرار العالمي خلال الاجتماع الرابع العشر في هذه الصيغة، حيث يشارك ممثلو الدول الجديدة التي انضمت لبريكس منذ الأول من يناير عام 2024، وكذلك تم الاجتماع بمشاركة الدول التي لم تنضم لبريكس بعد، ولكنهم مهتمون بالعمل مع مجموعتنا”.
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وأضاف بوتين – وفقا لما أوردته قناة“روسيا اليوم” – أن هذا اللقاء يعتبر من أهم المراحل في إطار الاستعداد لقمة بريكس المرتقبة الشهر المقبل.. داعيا زعماء دول بريكس للمشاركة بهذه القمة التي ستناقش المسائل الملحة، وتحديد الاتجاهات الواعدة للتعاون المشترك، لافتا إلى أن روسيا تقبلت دورها كدولة رئيسة لمجموعة (بريكس) بكل جدية.
وأشار إلى أن روسيا قد أولت اهتماما كبيرا برغبة دول مختلفة للانضمام إلى نشاط (بريكس)، وسيتم مناقشة وإقرار صيغ جديدة للتعاون بين دول بريكس والدول الشريكة.
وشدد بوتين على أن برنامج الرئاسة الروسية، برنامج متكامل ويشمل أكثر من مائتي فعالية في كافة المجالات السياسة والأمنية والاقتصادية والقطاع المالي والعلاقات الإنسانية والثقافية، موضحا أنه تم تنفيذ 80% من خطة الرئاسة الروسية، وإجراء أكثر من 150 فعالية ومؤتمر واجتماع للخبراء على مستوى الوزارات.
يذكر أن الرئاسة السنوية لمجموعة“بريكس” قد انتقلت إلى روسيا في الأول من يناير من العام الحالي، والذي بدأ بإضافة أعضاء جدد إلى مجموعة“بريكس”، حيث أصبحت المجموعة تضم إلى جانب (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا) كلا من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108668054
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