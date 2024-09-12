المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض أسعار النفط 12% بحلول عام 2026 - جريدة البورصة

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يتوقع البنك المركزي الأوروبي تراجع أسعار النفط بنحو 12% بين عامي 2024 و2026، وعلى النقيض من ذلك، أدت المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط وأوروبا إلى ارتفاع توقعاته لأسعار الغاز الطبيعي.
وبحسب تقرير توقعات صناع السياسات الفصلي الصادر الخميس، خفّض المركزي الأوروبي توقعاته لأسعار النفط بنسبة 0.7% و2.4% و1.7% مقارنة بتوقعات يونيو، إلى 83.2 دولار للبرميل هذا العام، و76.1دولار في 2025، و73.2 دولار في 2026.
بينما رفعوا توقعاتهم للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 11% و16% و18.1% مقارنة بتوقعاتهم السابقة إلى 34.2 يورو، و41.1 يورو، و35.4 يورو لكل ميجاواط/ساعة، خلال الأعوام الثلاثة.
ومع توقع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل كبير، عدّل صناع السياسات تقديراتهم لأسعار صرف اليورو أمام الدولار صعوديًا بنسبة 0.8% هذا العام و1.7% لكل من العامين التاليين، إلى 1.09 دولار في 2024، و1.10 دولار خلال عامي 2025 و2026.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم السنوي في منطقة اليورو من 5.4% في عام 2023 إلى 2.5% في عام 2024، و2.2% في عام 2025، و1.9% في عام 2026، مع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين العالمي من 4.2% في عام 2024 إلى 3.3% في عام 2025 و2.8% في عام 2026.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108668053
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