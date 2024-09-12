المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض أسعار النفط 12% بحلول عام 2026 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالهند والصين تناقشان استئناف رحلات الركاب المباشر بينهما بوتين: قمة“بريكس” المقبلة ستتطرق لبحث آفاق تعزيز الشراكة لدول المجموعة ارتفاع طفيف لعدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي

يتوقع الأوروبي تراجع أسعار النفط بنحو 12% بين عامي 2024 و2026، وعلى النقيض من ذلك، أدت المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط وأوروبا إلى ارتفاع توقعاته لأسعار الغاز الطبيعي.

وبحسب تقرير توقعات صناع السياسات الفصلي الصادر الخميس، خفّض المركزي الأوروبي توقعاته لأسعار النفط بنسبة 0.7% و2.4% و1.7% مقارنة بتوقعات يونيو، إلى 83.2 دولار للبرميل هذا العام، و76.1دولار في 2025، و73.2 دولار في 2026.

بينما رفعوا توقعاتهم للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 11% و16% و18.1% مقارنة بتوقعاتهم السابقة إلى 34.2 يورو، و41.1 يورو، و35.4 يورو لكل ميجاواط/ساعة، خلال الأعوام الثلاثة.

ومع توقع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل كبير، عدّل صناع السياسات تقديراتهم لأسعار صرف اليورو أمام الدولار صعوديًا بنسبة 0.8% هذا العام و1.7% لكل من العامين التاليين، إلى 1.09 دولار في 2024، و1.10 دولار خلال عامي 2025 و2026.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض​​ ​​التضخم السنوي في منطقة اليورو من 5.4% في عام 2023 إلى 2.5% في عام 2024، و2.2% في عام 2025، و1.9% في عام 2026، مع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين العالمي من 4.2% في عام 2024 إلى 3.3% في عام 2025 و2.8% في عام 2026.

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