الهند والصين تناقشان استئناف رحلات طيران الركاب المباشر بينهما - جريدة البورصة

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قال وزير الطيران المدني في الهند، رام موهان نايدو، اليوم الخميس، إنه ناقش مع الصين استئناف رحلات طيران الركاب المباشر بين البلدين بعد أربع سنوات من التوقف.
وأعلن نايدو – حسبما نقلت شبكة“تشانيل نيوز آشيا” في نشرتها الإنجليزية – أنه التقى رئيس إدارة الطيران المدني الصينية سونج تشي يونج في نيودلهي على هامش المؤتمر الوزاري لآسيا والمحيط الهادئ بشأن الطيران المدني، وناقشا تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين وخاصة الاستئناف المبكر لرحلات الركاب.
وتوترت العلاقات بين الصين والهند منذ عام 2020 بعدما أسفر اشتباك عسكري على حدودهما في جبال الهيمالايا عن مقتل 20 جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين.
وكانت الهند شددت عمليات التدقيق بحق الاستثمارات الصينية وحظرت مئات التطبيقات وعلقت طيران الركاب بين البلدين، فيما ظل طيران الشحن مستمرا بينهما.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108668052
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