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الهند والصين تناقشان استئناف رحلات طيران الركاب المباشر بينهما - جريدة البورصة

9/12/2024 2:48:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض أسعار النفط 12% بحلول عام 2026 بوتين: قمة“بريكس” المقبلة ستتطرق لبحث آفاق تعزيز الشراكة لدول المجموعة ارتفاع طفيف لعدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي

قال وزير الطيران المدني في الهند، رام موهان نايدو، اليوم الخميس، إنه ناقش مع الصين استئناف رحلات طيران الركاب المباشر بين البلدين بعد أربع سنوات من التوقف.

وأعلن نايدو – حسبما نقلت شبكة“تشانيل نيوز آشيا” في نشرتها الإنجليزية – أنه التقى رئيس إدارة الطيران المدني الصينية سونج تشي يونج في نيودلهي على هامش المؤتمر الوزاري لآسيا والمحيط الهادئ بشأن الطيران المدني، وناقشا تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين وخاصة الاستئناف المبكر لرحلات الركاب.

وتوترت العلاقات بين الصين والهند منذ عام 2020 بعدما أسفر اشتباك عسكري على حدودهما في جبال الهيمالايا عن مقتل 20 جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين.

وكانت الهند شددت عمليات التدقيق بحق الاستثمارات الصينية وحظرت مئات التطبيقات وعلقت طيران الركاب بين البلدين، فيما ظل طيران الشحن مستمرا بينهما.

المصدر:

MENAFN12092024000202011048ID1108668052

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