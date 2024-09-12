((الغازى للآلات الزراعية)) تفتتح فرعًا جديدًا فى أسيوط

MENAFN - Al-Borsa News) تفتتح شركة الغازى للآلات الزراعية فرعاً جديداً باستثمارات 10 ملايين جنيه فى أسيوط، فبراير المقبل، وتفاوض موردين أجانب للتصنيع فى مصر بعد أزمة الاستيراد.

قال حمادة غازى، رئيس مجلس الإدارة، إنَّ الشركة تستورد ما يتراوح بين 200 و250 منتجاً وآلة زراعية حديثة، تساعد المزارع على الزراعة والحصاد بأحدث الطرق والتقنيات الموفرة للتكاليف البدائية المرتفعة.

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أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تمتلك فرعين فى القاهرة والبحيرة، وستفتتح فرعاً جديداً لها فى أسيوط خلال فبراير 2025 باستثمارات 10 ملايين جنيه، وتستهدف إنشاء فرع جديد لها فى الأقصر خلال الفترة المقبلة ضمن خطتها التوسعية. أوضح ((غازى))، أنَّ الشركة تسعى لتوطين جزء كبير من الآلات والمنتجات المستوردة، وذلك بعد صعوبة وتقييد العملية الاستيرادية خلال العامين الماضيين.

وكشف أن ((الغازى للآلات الزراعية)) عرضت على مورديها إنشاء مصانع فى مصر بعد صعوبة دخول منتجاتهم لمصر أثناء أزمة الدولار، ويدرسون حالياً السوق المصرى والأسواق المجاورة، تمهيداً للانطلاق من مصر لأفريقيا.

وتتنوع منتجات الشركة بين آلات زراعة الحبوب، ورشاشات، وأجهزة تلقيح ذاتى، وماكينات قص نجيل، ومواتير رش مبيدات، وغيرها من المستلزمات الزراعية التى تستوردها الشركة من الصين وتركيا والهند.

وأشار إلى أن الانفتاح على استصلاح الأراضى الصحراوية مؤخراً، سواء كانت استثمارات أجنبية أو محلية، حفز الشركة على دراسة التحول للتصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا إلى مصر.

لفت ((غازى))، إلى أن الشركة تصنع مواتير الرش والهيكل الحديدى للآلة وبعض أجزاء الماكينات الأخرى فى مصنعها فى مدينة النوبارية بالبحيرة، وتسعى لزيادة نسبة المنتج المحلى خلال المرحلة المقبلة، تماشياً مع اتجاه الحكومة.

كما تصنع الشركة نحو 15% حالياً من إجمالى مكونات منتجاتها بعد الأزمات التى طرأت على الاستيراد، وتسعى لزيادة تلك النسبة خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من الحوافز التى منحتها الحكومة لتوطين الصناعات.

وتعتزم الشركة تصدير منتجاتها بعد التوسع فى الصناعة المحلية، والتحول من الاستيراد للتصنيع بشكل تدريجى، لتوفير السيولة الدولارية.