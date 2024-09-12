تقرير: الاحتلال يدمر شبكات المياه في المخيمات بهدف حرمانهم من ابسط الحقوق الانسانية شاهد الفيديو

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN/ يعيش أهل مخيم طولكرم تحت وطأة واقعٍ صعب يفرضه الاحتلال بسياساته التنكيلية والتهجيرية التي لا تستهدف الأرض فقطبل الحياة بكل تفاصيلها، من الهواء الذي يتنفسه المواطن الفلسطيني إلى الماء الذي يشربه. فالاحتلال، بسياساته الممنهجة، يسعى لتجفيف الروح قبل أن يجفف الأرض، ويستخدم الماء كسلاحٍ في حربه المستمرة.

واشار تقرير اعدته جمعية الرواد للثقافة والفنون ضمن مشروع الاستثمار في حقوق الانسان وبشراكة وتمويل من

مؤسسة astm الفرنسية وتنفذه شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان استهداف شبكات المياه ليس مجرد عمل عدائي، بل هو تكتيك تهجيري يهدف إلى تجفيف منابع الأمل في قلوب الناس. حين يجف الماء، تذبل الحياة، ويبدأ النضال من أجل البقاء اليومي. في المخيم، تتحول كل لحظة إلى معركةٍ من أجل تأمين نقطة ماء، والبحث عن بئرٍ لم يطله العدو بعد. نساءٌ ورجالٌ وأطفالٌ يعانون لتصلهم قطرةٌ تروي عطشهم وتبقيهم صامدين.

و قال خالد أبو عيسى، ناشط بمركز العودة في مخيم طولكرم، إن حجم الدمار في المخيم كبير ولا يُوصف من تجريف للبنية التحتية بما فيها شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى هدم البيوت.

وأضاف بأنهم في مركز العودة قاموا بتوفير خزانات لأغلب حارات المخيم، وقاموا بتعبئة هذه الخزانات عن طريق تنكات المياه، بمساعدة مؤسسات المخيم وأشخاص يحبون العطاء، مشيرًا إلى معاناة الأشخاص في تعبئة تنكات المياه ومشيهم لمسافات بعيدة بسبب عدم قدرة شاحنات المياه على الوصول إلى جميع الشوارع المحفرة والمجرفة في المخيم.

وأشار أبو عيسى إلى أهمية المياه وأساسيتها في الحياة، فهم في المركز يحاولون بقدر المستطاع تخفيف هذا العبء على الأهالي لقضاء حاجاتهم.

وعبر عن فرحته عندما يستطيعون توفير المياه لأهالي المخيم، فهو شيء كبير في ظل هذه الظروف، وهو نابع من أهمية المياه أصلًا.

وأوضح أبو عيسى أن ما يقوم به الاحتلال في المخيم هو سياسة تهجير وتدمير لجعل المواطنين يتعبون من هذه الحياة، مما يضطرهم إلى الخروج من المخيم كسياسة إلغاء المخيمات وحق العودة، الذي هو أساس القضية الفلسطينية، موضحًا أن هذا لن يحدث، فالمواطنون في المخيم صامدون رغم الجراح والمعاناة.

ولكن هذه السياسات لا تستهدف فقط الإضرار بالمرافق والبنى التحتية؛ إنها محاولة لترسيخ اليأس ودفع الناس إلى التخلي عن أرضهم ومنازلهم. فيُدرك أهل المخيم أن المياه هي عصب الحياة، وأن من يمتلك الماء يمتلك المستقبل، ولهذا هم محاربون فيه. فكل صراع من أجل قطرة ماءٍ هو صراع من أجل الحرية، من أجل البقاء، ومن أجل حقٍ غير قابل للتفاوض أو المساومة.

تقول المواطنة انتصار نافع من مخيم طولكرم إنهم تأثروا بانقطاع المياه، فلهم أكثر من 35 يومًا منذ بداية الاجتياح، وحتى الآن لا تصلهم المياه أبدًا بسبب التخريب الكامل للشبكات وتدمير الشوارع، فلا تستطيع شاحنات المياه الوصول إليهم، وهذا كله سياسة من سياسات الاحتلال لخفض عزيمتهم وجعلهم يهاجرون من المخيم، مشيرة إلى صمودهم وبقاءهم في بيوتهم مهما حدث.

وأشارت إلى معاناتهم في وصول المياه إليهم، بحيث أصبحوا يشترون كراتين مياه لتلبية احتياجاتهم، مما شكل عبئًا ماديًا عليهم.

وقالت مواطنة أخرى من المخيم: "الاحتلال عندما يدخل المخيم يقوم بقطع المياه وتدمير الشبكات، وهذه سياسة ممنهجة"، موضحةً أنه كان يوجد شبكتان للمياه في المخيم لم يتضررا من الاقتحامات السابقة، ولكن الاحتلال تعمد في آخر اقتحام تدميرهما.

وتابعت بأن الاحتلال لا يكتفي بتدمير شبكات المياه، بل أصبح يدمر خزانات المياه التي يلجأ إليها المواطنون أثناء انتظارهم تصليح البلدية للشبكات.

وأوضحت أن مخيم طولكرم منطقة منكوبة، لا يستطيعون التنقل فيها، وأصبح مكانًا كارثيًا للعيش، فحتى لا توجد فيه أماكن تقدم الخدمات الطبية بسبب استهدافها من قبل الاحتلال ونقص الأدوية المقدمة، وحتى عندما يذهبون إلى تلك العيادات المنكوبة يعانون بسبب أوضاع الطرق، فلا يستطيع الجميع الوصول إليها. موضحةً أن الاحتلال وضع سواتر ترابية بين الحارات والشوارع لزيادة معاناة التنقل.

ومع ذلك، يظل السؤال قائمًا: إلى متى سيستمر هذا النضال اليومي؟ إلى متى سيبقى العالم صامتًا أمام جرائم الاحتلال التهجيرية التي تستهدف مقومات الحياة؟ في ظل هذه الظروف، يثبت أهل المخيم أن الصمود ليس مجرد كلمة، بل هو فعلٌ يومي، وحقيقةٌ يعيشونها كل يوم، في وجه سياسات لا تعرف إلا القمع والظلم.