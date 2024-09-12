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الإعلان عن تغطية الرسوم والأقساط الجامعية لأبناء المعلمين

9/12/2024 2:36:38 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. أمجد برهم؛ وبالتعاون مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين عن التوافق مع الجامعات لدفع الرسوم والأقساط الجامعية عن أبناء المعلمين وذلك عن الفصل الدراسي الأول في جميع الجامعات الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بالتشاور مع مجلس رؤساء الجامعات بحيث يتم تغطية القسط لطالب واحد لكل معلم، ووفق آلية سيتم وضع صيغة مناسبة لذلك.

وبينت أن هذا القرار يأتي تأكيداً على دعم المعلمين وإسنادهم والتخفيف من الأعباء المالية الملقاة عليهم في ظل الظروف الراهنة، مع التأكيد على دور معلمينا ومعلماتنا في تجسيد أروع النماذج في الثبات والصبر وتحمل الأعباء، وبدء عام دراسي وجاهي مع المبادرة لانخراط المئات منهم للمدارس الافتراضية لتعليم الطلبة من قطاع غزة.

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