الإسكان تبحث الاستفادة من خبرات بيلاروسيا فى مشروعات المياه والصرف

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث شريف الشربيني وزير
الإسكان، مع سيرجي تيرينتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، مجالات التعاون بين البلدين.
وأوضح الوزير، أنه قد تم عقد مجموعة من اللقاءات التحضيرية بين الجانبين، في مجال البنية التحتية، وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي، للاستفادة من الخبرات لدى دولة بيلاروسيا في هذا المجال.
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وأكد أهمية دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي حققت طفرة كبيرة في الفترة منذ عام 2014، ونهدف إلى دعوة الخبرات الدولية والشركات العاملة في هذا المجال، مما يعد إضافة قوية لقطاع المياه والصرف، ويساهم في تحقيق رؤية الدولة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار إلى أنه تم أيضا، مناقشة سبل التعاون في ملف الإسكان والمدن الجديدة، وذلك في إطار ما تشهده الدولة المصرية من طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية المتكاملة، وتبادل الخبرات في مجال توفير السكن الميسر، وتوجيه قطاع الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد في إدخال التقنيات الحديثة التي تساعد في توفير تكاليف إنشاء الوحدات المدعمة.
ومن جانبه، أشار السفير سيرجي تيرينتيف إلى أهمية استكمال الخطوات التنفيذية والتي تمت في مجال المرافق والبنية التحتية، والوصول إلى الصيغة النهائية للتعاون بين الطرفين، وكيفية إشراك الخبرات من دولة بيلاروسيا في تنفيذ المشروعات القومية في مصر وخاصة مشروعات“حياة كريمة”.
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