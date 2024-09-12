الإسكان تبحث الاستفادة من خبرات بيلاروسيا فى مشروعات المياه والصرف

MENAFN - Al-Borsa News) بحث شريف الشربيني الإسكان، مع سيرجي تيرينتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، مجالات التعاون بين البلدين.

وأوضح الوزير، أنه قد تم عقد مجموعة من اللقاءات التحضيرية بين الجانبين، في مجال البنية التحتية، وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي، للاستفادة من الخبرات لدى دولة بيلاروسيا في هذا المجال.

موضوعات“الكازار للتطوير” تطرح مرحلة جديدة بمشروع“The Crest” بمبيعات 4 مليارات جنيه 1.5 مليون دولار مبيعات ((إيليت هوم للتسويق العقارى)) النصف الأول من 2024 70% زيادة فى معدلات التنفيذ بمشروع“نايا باى” بالساحل الشمالى

وأكد أهمية دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي حققت طفرة كبيرة في الفترة منذ عام 2014، ونهدف إلى دعوة الخبرات الدولية والشركات العاملة في هذا المجال، مما يعد إضافة قوية لقطاع المياه والصرف، ويساهم في تحقيق رؤية الدولة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أنه تم أيضا، مناقشة سبل التعاون في ملف الإسكان والمدن الجديدة، وذلك في إطار ما تشهده الدولة المصرية من طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية المتكاملة، وتبادل الخبرات في مجال توفير السكن الميسر، وتوجيه قطاع الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد في إدخال التقنيات الحديثة التي تساعد في توفير تكاليف إنشاء الوحدات المدعمة.

ومن جانبه، أشار السفير سيرجي تيرينتيف إلى أهمية استكمال الخطوات التنفيذية والتي تمت في مجال المرافق والبنية التحتية، والوصول إلى الصيغة النهائية للتعاون بين الطرفين، وكيفية إشراك الخبرات من دولة بيلاروسيا في تنفيذ المشروعات القومية في مصر وخاصة مشروعات“حياة كريمة”.