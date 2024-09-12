يُبدل حزنك إلى فرح.. دعاء بعد صلاة الفجر

MENAFN - Khaberni) خبرني - عندما يشعر الإنسان بالضيق والحزن. يلجأ إلى التضرع لله سبحانه وتعالى. ومن الأدعية المحبب ذكرها بعد صلاة الفجر. والتي تبدل حزنك إلى فرح. ما يلي:

اللهم لا طاقة لي بالجهد، ولا قوة لي على البلاء، فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك فإنك إن وكلتني إلي نفسي عجزت عنها وإن وكلتني إلي خلقك ظلموني وحرموني وقهروني ومنوا علي، فبفضلك يا الله أغنني وابسط لي واكفني وخلصني من حسدهم وحقدهم واجعل رضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني واجعلني في كل حالاتي محفوظ مجار، واقضِ عني كل ما علي لك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلقك، فأنت تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقوتي وغفلتي، فأدي ما لهم علي عندي يا عظيم فإنك واسع كريم .

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ .

اللهم بحق قولك” لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّـهِ كَاشِفَةٌ” اكشف عني كل بلوى يا عالم كل خفية ويا صارف كل بلية، أغثني أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، ارحمني و أغثني والطف بي و تداركني بإغاثة، اللهم بك ملاذي وعيا ذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد والفرد الصمد وباسمك العظيم أن تفرج عني ما أمسيت فيه وأصبحت فيه، ولا يملأ قلبي الخوف من غيرك ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك أجرني .