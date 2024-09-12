اغلاق شارع الجيش فجر الجمعة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ستقوم امانة عمان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير المركزية على فك جسر المشاة الحديدي الواقع بمنطقة ماركا / شارع الجيش (أوتوستراد الزرقاء) و تحديداً امام شركة بيبسي ، وذلك فجر يوم الجمعة الموافق ١٣/٩/٢٠٢٤ من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل و لغاية الساعة السادسة صباحاً
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وبين مدير دائرة عمليات المرور في امانة عمان المهندس عبدالله الجبور انه وحفاظا على السلامة العامة فإنه سيتم إغلاق كلي لشارع الجيش بالتناوب اثناء فترة فك الجسر مع تأمين طريق بديل و تحويلات على النحو التالي:
السير القادم من عمان بإتجاه الزرقاء الإنعطاف يميناً الى شارع زنوبيا و من ثم الإنعطاف يميناً بإتجاه دوار زمزم
و من ثم يساراً الى شارع بيعة العقبة و الإستمرار للوصول إلى شارع الحزام و الدوران من الإشارة الضوئية بإتجاه شارع الجيش والزرقاء .
والسير القادم من الزرقاء بإتجاه عمان الإتجاه نحو اليمين من جسر الحزام الدائري و من ثم الإتجاه يمين الى شارع باقر الليثي حتى الوصول الى شارع ابو قاسم الشابي و ثم الإنعطاف يساراً الى شارع الملك عبدالله الأول و الإلتفاف من جسر ماركا بإتجاه عمان علماً بأنه سوف يتم تأمين الموقع بوسائل السلامة العامة و الشواخص الإرشادية اللازمة .
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