اغلاق شارع الجيش فجر الجمعة

MENAFN - Khaberni) خبرني - ستقوم امانة عمان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير المركزية على فك جسر المشاة الحديدي الواقع بمنطقة ماركا / شارع الجيش (أوتوستراد الزرقاء) و تحديداً امام شركة بيبسي ، وذلك فجر يوم الجمعة الموافق ١٣/٩/٢٠٢٤ من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل و لغاية الساعة السادسة صباحاً

وبين مدير دائرة عمليات المرور في امانة عمان المهندس عبدالله الجبور انه وحفاظا على السلامة العامة فإنه سيتم إغلاق كلي لشارع الجيش بالتناوب اثناء فترة فك الجسر مع تأمين طريق بديل و تحويلات على النحو التالي:

السير القادم من عمان بإتجاه الزرقاء الإنعطاف يميناً الى شارع زنوبيا و من ثم الإنعطاف يميناً بإتجاه دوار زمزم

و من ثم يساراً الى شارع بيعة العقبة و الإستمرار للوصول إلى شارع الحزام و الدوران من الإشارة الضوئية بإتجاه شارع الجيش والزرقاء .

والسير القادم من الزرقاء بإتجاه عمان الإتجاه نحو اليمين من جسر الحزام الدائري و من ثم الإتجاه يمين الى شارع باقر الليثي حتى الوصول الى شارع ابو قاسم الشابي و ثم الإنعطاف يساراً الى شارع الملك عبدالله الأول و الإلتفاف من جسر ماركا بإتجاه عمان علماً بأنه سوف يتم تأمين الموقع بوسائل السلامة العامة و الشواخص الإرشادية اللازمة .