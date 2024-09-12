Thursday, 12 September 2024 10:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 0.25%

9/12/2024 9:24:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية 0.25%، وهو ما يمثل ثاني خفض له لسعر الفائدة على الودائع هذا العام.

يبلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي الآن 3.5٪، انخفاضًا من 3.75٪.

تأتي هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بعد فترة من النمو الاقتصادي البطيء في منطقة اليورو وتباطؤ التضخم، الذي تراجع نحو هدف البنك المركزي البالغ 2% في أغسطس.

وينقسم خبراء الاقتصاد حول ما إذا كان صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي سيتطلعون إلى التوقف مؤقتاً عندما يجتمعون مرة أخرى في 17 أكتوبر، كما فعلوا في يوليو، قبل خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في 12 ديسمبر.

ويأتي اجتماع البنك المركزي الأوروبي قبل أيام فقط من استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة خفض أسعار الفائدة الخاصة به.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN12092024000110011019ID1108666972

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث