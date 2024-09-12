المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 0.25%

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية 0.25%، وهو ما يمثل ثاني خفض له لسعر الفائدة على الودائع هذا العام.
يبلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي الآن 3.5٪، انخفاضًا من 3.75٪.
تأتي هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بعد فترة من النمو الاقتصادي البطيء في منطقة اليورو وتباطؤ التضخم، الذي تراجع نحو هدف البنك المركزي البالغ 2% في أغسطس.
وينقسم خبراء الاقتصاد حول ما إذا كان صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي سيتطلعون إلى التوقف مؤقتاً عندما يجتمعون مرة أخرى في 17 أكتوبر، كما فعلوا في يوليو، قبل خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في 12 ديسمبر.
ويأتي اجتماع البنك المركزي الأوروبي قبل أيام فقط من استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة خفض أسعار الفائدة الخاصة به.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN12092024000110011019ID1108666972
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.