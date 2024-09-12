المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 0.25%

قرر الأوروبي يوم الخميس خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية 0.25%، وهو ما يمثل ثاني خفض له لسعر الفائدة على الودائع هذا العام.

يبلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي الآن 3.5٪، انخفاضًا من 3.75٪.

تأتي هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بعد فترة من النمو الاقتصادي البطيء في منطقة اليورو وتباطؤ التضخم، الذي تراجع نحو هدف البنك المركزي البالغ 2% في أغسطس.

وينقسم خبراء الاقتصاد حول ما إذا كان صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي سيتطلعون إلى التوقف مؤقتاً عندما يجتمعون مرة أخرى في 17 أكتوبر، كما فعلوا في يوليو، قبل خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في 12 ديسمبر.

ويأتي اجتماع البنك المركزي الأوروبي قبل أيام فقط من استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة خفض أسعار الفائدة الخاصة به.

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