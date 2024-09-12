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من سيظفر بها؟ صراع بين منتخبي مصر وتونس على موهبة مزدوجة الجنسية

9/12/2024 9:24:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في إطار سعيه لتعزيز صفوف المنتخب التونسي، قرر المدير الفني لمنتخب تونس، فوزي البنزرتي، السفر إلى إسبانيا في الأيام القليلة المقبلة لإقناع اللاعب هيثم حسن بتمثيل نسور قرطاج.

ويأتي هذا التحرك في ظل رغبة الاتحاد التونسي في حسم ملف اللاعب الذي يحمل الجنسيات المصرية والفرنسية والتونسية.

خلفية عن هيثم حسن

هيثم حسن، البالغ من العمر 22 عامًا، هو لاعب فريق أوفيديو الإسباني.

يحمل الجنسية الفرنسية، كما أن والده مصري ووالدته تونسية، مما يجعله مؤهلاً للعب لمنتخبات مصر أو تونس.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حاول في السابق إقناع اللاعب بتمثيل منتخب مصر، لكنه رفض الانضمام آنذاك.

تونس تسعى لحسم المنافسة مع مصر

بحسب صحيفة "الصريح" التونسية، يسعى فوزي البنزرتي لفتح خطوط الاتصال مع هيثم حسن بشكل جدي، بعد أن أبدى اللاعب موافقته المبدئية على تمثيل تونس في وقت سابق.

ويخطط البنزرتي للقاء اللاعب ووكيل أعماله في إسبانيا لوضع خطة واضحة تضمن انضمام اللاعب لصفوف المنتخب التونسي في فترة التوقف الدولي المقبلة في أكتوبر.

أهمية ضم هيثم حسن

يرى البنزرتي أن ضم هيثم حسن للمنتخب التونسي ضرورة ملحة، نظرًا لإمكانياته الكبيرة وحاجة الفريق لجناح أيمن بمواصفاته.

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