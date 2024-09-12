خريجون في مركز إعداد القادة لـ«البيان»: نهلنا من مدرسة محمد بن راشد فنون الإدارة والقيادة

أكدت قيادات وطنية تخرجت من مركز محمد بن راشد لإعداد القادة لـ«البيان» أنهم نهلوا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فنون الإدارة والقيادة، ومواكبة متغيرات المستقبل كافة، وباتوا سفراء يحملون باعتزاز رؤية وفلسفة سموه المتفرد عالمياً في تغيير الحاضر وصناعة المستقبل، ويترجمونها فكراً وعملاً، في أماكن عملهم، مشيرين إلى أن نهج سموه القيادي والإداري أحدث نقلة نوعية في العمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أضحى يمثل قدوة ومنارة يهتدي بها الكثير من الحكومات على مستوى المنطقة والعالم.

وقالت الدكتورة عائشة البوسميط خبير علاقات دولية في وزارة الطاقة والبنية التحتية خريجة مركز محمد بن راشد لإعداد القادة فئة القيادات الحكومية الحقيقية، إن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة مدرسة تحمل فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في القيادة واستشراف المستقبل، وأمس احتفى المركز بخريجيه بعد 20 عاماً من تأسيسه وتخريج العديد من القيادات التي أسهمت في صنع التغيير والعديد منهم باتوا يتبوأون مناصب عليا في جهات عدة، يسهمون في ترجمة هذه الفلسفة وينقلونها إلى موظفيهم ويعتزون بانتمائهم لمدرسة سموه التي تعلمنا الكثير منها وكنا محظوظين بأن ننتسب إليها ونتخرج منها.



تطور مهني



من جانبه لفت راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي للأنصاري للخدمات المالية إلى أن الاستفادة من البرنامج كانت كبيرة جداً أسهمت في تطوره المهني عندما كان يعمل في القطاع الحكومي، ونقل عصارة هذه التجربة إلى القطاع الخاص الذي يعمل به حالياً من دروس في فنون القيادة التي تعلمها في مساقات المركز الذي يركز على تنمية قدرات المنتسبين الإدارية والقيادية بشكل عام.

وأضاف: من الدروس التي لن أنساها ومن المواقف الجميلة التي مررنا بها عند دخول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بنفسه إلى قاعة المحاضرة وتشرفنا بأن نهلنا من سموه دروساً بأسلوب القيادة والتفكير بشكل متطور، حيث تحدث سموه عن كيفية البدء بالمشروع وتحويل الطموح إلى واقع وكيفية البناء عليه وتطويره وجعله ناجحاً، وهذه الدروس كانت بوصلة نجاحي بشكل خاص، فنهلت من مدرسة سموه كيفية السعي نحو تحقيق الحلم والإصرار في التقدم وعدم النظر للخلف واختلاق الأعذار، والعمل على إنجاز الأهداف.

نهج قيادي

ريهام كرمستجي مدير إدارة الإيرادات العامة في دائرة المالية وخريجة المركز في برنامج القيادات الشابة، أشارت إلى أن البرنامج عزز فيها الأساسيات التي تحتاجها لتكون قائداً في حكومة دبي، وعلمها 3 أساسيات في إدارة الفرق والتغيير والمشاريع وهذه الأساسيات هي التي ساعدتها في عملها على تطوير الإيرادات الحكومية، ونقلت تجربتها إلى فريق عملها التي تقوده.



وأضافت: تركز برامج المركز على النهج القيادي الذي أرسى معاييره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤية سموه، في بناء الإنسان وتعزيز القدرات وخلق البيئة الإيجابية التي تعزز الإبداع والابتكار، واليوم يتولى القادة خريجو المركز ترجمة رؤية سموه في تعزيز مسيرة دبي والإمارات عالمياً.

روح الفريق

من جانبه قال عبدالله حسن علي بلال مدير إدارة التركات وأموال القصر في محاكم دبي خريج الدفعة الثالثة من برنامج القيادات الشابة التابع لبرنامج محمد بن راشد لإعداد القادة: إن المركز أسهم في تخريج قيادات جديدة وفعالة تسهم في تعزيز مسيرة دبي وترسيخ مكانتها عالمياً، خاصة وأن برامج المركز تسهم في تطوير المسار المهني لكل خريج في الجوانب الإدارية والقيادية وإدارة فرق العمل، وكيفية تطويره وتنمية مهارات أعضائه بروح الفريق الواحد، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في صقل مهارات الخريج وفريق عمله، من خلال دروس استقاها من فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، التي تعتمد توفير البيئة الإيجابية وتعزيز الإنتاجية نهجاً في ميادين العمل كافة.

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