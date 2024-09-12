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انتكاسات تاريخية للأرجنتين والبرازيل في تصفيات مونديال 2026

9/12/2024 9:13:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت فترة التوقف الدولي سبتمبر 2024 سقوطاً غير متوقع لمنتخبي الأرجنتين والبرازيل، حيث تعرض كلاهما لهزائم تاريخية في تصفيات كأس العالم 2026.

خسر المنتخب الأرجنتيني أمام كولومبيا بنتيجة 1-2، بينما تلقت البرازيل خسارة بهدف نظيف أمام باراغواي.

ورغم أن هذه الخسارات لا تهدد فرص المنتخبين في التأهل بشكل مباشر، فإنها تركت بصمة سلبية في سجلاتهم التاريخية.

الأرجنتين تتلقى أول هزيمة في 2024

تعرضت الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم 2022، لأول خسارة لها هذا العام أمام كولومبيا، وهي الهزيمة الثانية لها في التصفيات الحالية.

هذه الخسارة جاءت بعد 17 عاماً من آخر سقوط للأرجنتين أمام كولومبيا في تصفيات المونديال، والتي حدثت في نوفمبر 2007.

البرازيل تسجل خسارة نادرة أمام باراغواي

من جهتها، سقطت البرازيل أمام باراغواي للمرة الأولى منذ 2008 في تصفيات كأس العالم.

وكانت آخر خسارة للسيليساو أمام باراغواي في يونيو 2008 بنتيجة 0-2.

ترتيب المنتخبات

ورغم هذه النتائج، لا يزال المنتخب الأرجنتيني في صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 18 نقطة، بينما تراجعت البرازيل للمركز الخامس برصيد 10 نقاط، وهي لا تزال ضمن المراكز المؤهلة لكأس العالم 2026.

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