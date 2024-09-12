رينارد مطلوب من جديد لقيادة المنتخب السعودي

تتصاعد التكهنات حول عودة الفرنسي هيرفي رينارد إلى قيادة المنتخب السعودي، بعدما ترددت أنباء عن اتصالات بينه وبين الاتحاد السعودي لتولي مهمة تدريب "الأخضر" مجددًا خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني.

رينارد، الذي ترك بصمته مع المنتخب السعودي بتأهله إلى كأس العالم 2022 والفوز التاريخي على الأرجنتين، كان قد غادر منصبه لتولي تدريب فرنسا للسيدات، إلا أن رحيله المتوقع بعد أولمبياد باريس 2024 فتح الباب أمام عودته إلى المملكة.

في ظل التوترات الأخيرة بسبب الأداء المخيب للمنتخب السعودي تحت قيادة مانشيني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، تطالب بعض الجماهير بعودة رينارد لقيادة المنتخب، خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال فترته السابقة.

وذكرت قناة "العربية" أن رينارد تلقى اتصالات من ممثلي الاتحاد السعودي لكرة القدم، بهدف استعادة خدماته، إلا أن العرض الرسمي لم يتم تقديمه بعد.

الجدير بالذكر أن رينارد أيضًا في محادثات مع نادي النصر السعودي لقيادة الفريق خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، مما يجعل مستقبله مرهونًا بما سيختاره في الفترة المقبلة.

إنجازات رينارد مع المنتخب السعودي



رينارد قاد المنتخب السعودي منذ يوليو 2019 وحتى مارس 2023، وخلال هذه الفترة حقق نجاحات كبيرة، من بينها الفوز على الأرجنتين في كأس العالم 2022.



وخاض رينارد 45 مباراة مع "الأخضر"، حقق خلالها 20 انتصارًا و10 تعادلات، وخسر 15 مباراة.