منظمة الصحة العالمية تثمن جهود الإمارات لإخلاء المرضى من غزة

وجه الدكتور ريتشارد بيبر كورن منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة شكرا خاصا لدولة الإمارات على المساهمات التي تقدمها وتقوم بها مع المنظمة في غزة.

وقال الدكتور بيبر كورن في مؤتمر صحفي عقده اليوم عبر الفيديو من غزة مع الصحفيين في جنيف..إن المنظمة وبالشراكة مع دولة الإمارات نظمت أمس عملية إخلاء طبي من غزة إلى أبوظبي انطلاقا من مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم لتلقي الرعاية الطبية الفائقة والتي تعد الأكبر منذ 23 أكتوبر عام 2023.

وأوضح الدكتور بيبر كورن أن عملية الإجلاء الطبي كانت معقدة للغاية وفي ظل نافذة وقت ضيقة للغاية مشيرا إلى أن العملية شملت 97 شخصاً منهم 49 امرأة و 48 رجلاً وهم من المرضى والمصابين بإصابات شديدة ونصفهم من المصابين بسبب الحرب في غزة والنصف الأخر ممن يعانون من أمراض مزمنة مشيرا إلى أن 155 شخصا رافقوا المرضى.

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أعرب أمس عن تقديره لدولة الإمارات لدعمها إجلاء المرضى والمصابين من قطاع غزة لتلقي الرعاية العاجلة التي يحتاجون إليها، وقال " نأمل أن تعزز هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الإمكانيات المتاحة، التي من الممكن أن تفضي إلى المزيد من عمليات الإجلاء لعدد أكبر من الأفراد".

يذكر أنه ومنذ بداية الأزمة قامت دولة الإمارات بجهود حثيثة لتعزيز الاستجابة الإغاثية تجاه المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في الظروف الحرجة التي يمرون بها، حيث قامت بإجلاء 1665 مريضاً ومرافقاً في المبادرات السابقة ليصل عدد المرضى والمرافقين إلى 1917 مريضاً ومرافقاً مع طائرة أمس ، وقدمت دولة الإمارات ما يزيد عن 40,000 طن من المساعدات الملحّة من إمدادات غذائية وطبية وإغاثية عبر 10 بواخر و1300 شاحنة و316 طائرة و104 عمليات إسقاط جوي ضمن عملية "طيور الخير" التي تمّ من خلالها إسقاط أكثر من 3450 طنا من الجو فوق شمال غزة.