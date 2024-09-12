الجمعية العمومية لمجموعة أغذية توافق على زيادة بنسبة 25% في توزيعات الأرباح المرحلية

- خليفة السويديAGTHIA GROUP, ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, September 12, 2024 /EINPresswire / -- عقدت اليوم مجموعة أغذية ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، إحدى شركات الأغذية والمشروبات الإقليمية الرائدة في المنطقة، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية والذي حضره المساهمون شخصياً والكترونياً، وتماشياً مع سياسة المجموعة الخاصة بتوزيع الأرباح النصف سنوية وافقت الجمعية العمومية لمجموعة أغذية على اقتراح مجلس إدارة المجموعة المقدم بخصوص زيادة التوزيعات النقدية النصف سنوية لتصل إلى 10.31 فلس للسهم الواحد بإجمالي 85.7 مليون درهم إماراتي. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي مما يعكس الأداء المالي القوي للمجموعة خلال النصف الاول من العام.من جانبه علق خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، قائلاً: "تُجسّد النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة في النصف الأول من عام 2024 ثمرة الجهود الدؤوبة التي نبذلها لخلق قيمة مضافة ومستدامة لمساهمينا من خلال سياسة توزيع الأرباح المستمرة. نحن نعتبر مساهمينا شركاء أساسيين في مسيرتنا نحو التميز المستدام. وتقديراً منا لهذه الشراكة الهامة، فإننا ملتزمون بتعزيز القيمة من خلال التحسين المستمر لتوزيعات الأرباح النقدية. وبينما نمضي قدماً خلال مسيرة نجاحنا، فإن مجموعة أغذية تظل عازمة على تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى الوصول للريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها من خلال الاستفادة من جميع الفرص المتجددة في قطاع الأغذية والمشروبات المتنامي والمتغير باستمرار"وفي هذا السياق، صرح آلان سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "نحن فخورون بتحقيق عوائد استثنائية لمساهمينا على الرغم من البيئة العالمية الصعبة. لقد حققنا نمواً عضوياً قوياً وزيادات ملموسة في هوامش الأرباح، مما يعكس مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف. وبالنظر إلى المستقبل، فإن تركيزنا الاستراتيجي ينصب على دفع عجلة النمو من خلال تعزيز دعم العلامات التجارية، وتشجيع الابتكار، والتميز. إن أداءنا المالي القوي يؤكد قدرتنا على الحفاظ على مسار النمو الاستراتيجي. نحن على ثقة من أن استراتيجيتنا ومحفظة أعمالنا وقدراتنا تتماشى بدقة مع تحقيق أهدافنا لعام 2025، مع الالتزام التام بمسؤولياتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز قيمة العوائد لجميع أصحاب المصلحة."أعلنت مجموعة أغذية مؤخراً عن أداء مالي قوي في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث ارتفع صافي إيرادات المجموعة إلى أكثر من 14.7% على أساس سنوي ليصل إلى 2.5 مليار درهم إماراتي. و نما هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 65 نقطة أساس ليصل إلى 15.1% مع نمو قوي في الربحية في جميع القطاعات. كما سجلت المجموعة نمواً في هامش صافي الربح للمجموعة بمقدار 98 نقطة أساس ليصل إلى 7.5% متجاوزاً النطاقات الإرشادية. ولا تزال الميزانية العمومية لمجموعة أغذية قوية حيث يبلغ النقد وما يعادله 0.4 مليار درهم إماراتي وسيولة بقيمة 1.8 مليار درهم-انتهى-

Mohamed Rashad

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