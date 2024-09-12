تصعيد داخلي يهدد مستقبل فينيسيوس في ريال مدريد

تشير تقارير إعلامية إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أعرب عن استياءه الكبير من تصريحات لاعبه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور الأخيرة، التي تناولت ملف استضافة كأس العالم 2030.



جاء هذا الغضب بعد أن طالب فينيسيوس الاتحاد الدولي "فيفا" بسحب حق تنظيم البطولة من إسبانيا، إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة للتصدي للهتافات العنصرية في ملاعبها.

إسبانيا، بالتعاون مع البرتغال والمغرب، حصلت على حق تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، في سابقة تاريخية حيث ستُقام البطولة للمرة الأولى عبر قارتين مختلفتين.



ورغم أن البطولة ستنطلق في أمريكا الجنوبية، فإن إسبانيا تعتزم استضافة المباراة النهائية على ملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل ريال مدريد.

التصريحات التي أدلى بها فينيسيوس أثارت استياء رئيس ريال مدريد، خاصة في ظل الجهود التي يبذلها بيريز لضمان استضافة النهائي على ملعب النادي.

وفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بيريز انزعج من تصريحات فينيسيوس، حيث اعتبرها تهديدًا لخططه الخاصة بمونديال 2030.

التقارير أفادت أن بيريز ليس وحده الذي يشعر بالاستياء، بل أثارت تصريحات فينيسيوس، وزميله رودريغو، استياءً داخل أروقة النادي.



الثنائي عادة ما يتجنب التحدث للإعلام الإسباني، لكنهما يفضلان التحدث بشكل موسع للإعلام البرازيلي خلال فترات التوقف الدولي، وهو ما أزعج الإدارة.