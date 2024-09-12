أنور قرقاش: محمد بن راشد قائد استثنائي منذ بدايات الاتحاد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد
معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
قائد استثنائي منذ بدايات الاتحاد، ودوره في حمايته إلى مساهمته في رسم ملامح المستقبل برؤيته السياسية والاقتصادية والتنموية.
جاء ذلك في تدوينة لمعاليه على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "X"، تعليقاً على الفيلم المؤثر الذي استعرض تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في
كلية مونز العسكرية، وجسد معاني
الإلهام والاحتفاء بقدرات سموه القيادية المبكرة وبصيرته الثاقبة.
وقال معاليه: "الفيلم المؤثر لتجربة الشيخ محمد بن راشد في كلية مونز العسكرية تجسيد حي لمعاني الإلهام والاحتفاء بقدرات قيادية مبكرة وبصيرة ثاقبة".
وأضاف: "قائد استثنائي منذ بدايات الاتحاد ودوره في حمايته إلى مساهمته في رسم ملامح المستقبل برؤيته السياسية والاقتصادية والتنموية.. حفظ الله بو راشد وسدد خطاه".
MENAFN12092024000110011019ID1108666475
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.