أنور قرقاش: محمد بن راشد قائد استثنائي منذ بدايات الاتحاد

أكد

معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

قائد استثنائي منذ بدايات الاتحاد، ودوره في حمايته إلى مساهمته في رسم ملامح المستقبل برؤيته السياسية والاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك في تدوينة لمعاليه على حسابه في منصة "X"، تعليقاً على الفيلم المؤثر الذي استعرض تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في

كلية مونز العسكرية، وجسد معاني

الإلهام والاحتفاء بقدرات سموه القيادية المبكرة وبصيرته الثاقبة.

وقال معاليه: "الفيلم المؤثر لتجربة الشيخ محمد بن راشد في كلية مونز العسكرية تجسيد حي لمعاني الإلهام والاحتفاء بقدرات قيادية مبكرة وبصيرة ثاقبة".

وأضاف: "قائد استثنائي منذ بدايات الاتحاد ودوره في حمايته إلى مساهمته في رسم ملامح المستقبل برؤيته السياسية والاقتصادية والتنموية.. حفظ الله بو راشد وسدد خطاه".