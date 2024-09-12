Thursday, 12 September 2024 04:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أنور قرقاش: محمد بن راشد قائد استثنائي منذ بدايات الاتحاد

9/12/2024 8:14:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد
معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
قائد استثنائي منذ بدايات الاتحاد، ودوره في حمايته إلى مساهمته في رسم ملامح المستقبل برؤيته السياسية والاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك في تدوينة لمعاليه على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "X"، تعليقاً على الفيلم المؤثر الذي استعرض تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في
كلية مونز العسكرية، وجسد معاني
الإلهام والاحتفاء بقدرات سموه القيادية المبكرة وبصيرته الثاقبة.

وقال معاليه: "الفيلم المؤثر لتجربة الشيخ محمد بن راشد في كلية مونز العسكرية تجسيد حي لمعاني الإلهام والاحتفاء بقدرات قيادية مبكرة وبصيرة ثاقبة".

وأضاف: "قائد استثنائي منذ بدايات الاتحاد ودوره في حمايته إلى مساهمته في رسم ملامح المستقبل برؤيته السياسية والاقتصادية والتنموية.. حفظ الله بو راشد وسدد خطاه".

MENAFN12092024000110011019ID1108666475

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث