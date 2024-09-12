ألعاب القوى يبدأ مشاركته في «عربية الناشئين» اليوم

يفتتح منتخبنا الوطني لألعاب القوى اليوم، مشاركته في فعاليات النسخة العاشرة من البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب القوى تحت 18 سنة التي تقام في المملكة العربية السعودية بمحافظة الطائف، وتشارك مريم كريم في سباق 400 متر، وسلمى المري في منافسات«رمي القرص»، وسالم المقبالي في دفع «الجلة».

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة الاجتماع الفني مساء امس، لاستعراض آخر الترتيبات الخاصة بالمنافسات، واعتماد القوائم النهائية للمشاركة، بحضور علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام في اتحاد ألعاب القوى، وجميلة عبدالله العلي إدارية المنتخب النسائي، بالإضافة إلى ممثلي المنتخبات المشاركة.

يذكر أن قائمة المنتخب المشاركة في البطولة تضم سالم المقبالي«الرمي»، ومحمد أحمد المصعبي فئة«800» متر، ومريم كريم ومريم الفارسي في فئات 100، و200، و400 متر، ولبود السناني وعائشة خان وسارة النقبي في فئة «التتابع متنوع» وسلمى المري في فئة «الرمي».

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