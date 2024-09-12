فارس المطوّع: لجنة الرياضيين تسعى لاستثمار خبرات الأبطال في تطوير الحركة الأولمبية

بحثت لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الوطنية سبل الارتقاء بمستوى الرياضيين العام من النواحي كافة سواءً الفنية أو التثقيفية والتوعوية، انطلاقاً من دورها البارز في دعم الحركة الأولمبية الوطنية وصقل مهارات وقدرات منتسبيها ببرامج طموحة؛ تتماشى مع التوجهات الرياضية العالمية وترسخ مكانة الدولة في كبرى المحافل والاستحقاقات الخارجية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الرياضيين الذي عقد صباح اليوم الخميس بإستخدام تقنية الاتصال المرئي برئاسة سعادة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، رئيس لجنة الرياضيين

وحضور يوسف ميرزا الحمادي نائب رئيس اللجنة، وكل من الأعضاء عبدالله المري، وعمر المرزوقي، وسيف بن فطيس، وصفية الصايغ، ومحمد الناخي، ومحمد النوبي الحمادي، وعائشة آل علي، وسعود الزعابي.

وافتُتح الاجتماع بتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لدعم سموه الدائم للحركة الأولمبية على تعدد مجالاتها، وتوجيهاته المستمرة بتبني الأفكار وتطبيق الممارسات الكفيلة بتعزيز حضور الإمارات على صعيد التنافس الرياضي والأولمبي على حد سواء، مع التأكيد على مفاهيم الصداقة والتضامن والاحترام المتبادل، لتكون نهجاً على الدوام في مسيرة أبنائنا الرياضيين.

وتطرقت لجنة الرياضيين خلال الاجتماع إلى العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال ومنها دور اللجنة خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة التحديات التي تواجه الرياضيين في الدولة باستفاضة والعمل على إعداد التصورات والحلول لضمان تحقيق المرونة المنشودة في عملية التنافس الرياضي، وتوفير بيئة ملائمة للرياضيين لتحسين أدائهم ونتائجهم، إضافة إلى بحث تصميم آليات مستقبلية لانتقاء المواهب الرياضية في الدولة، واستعراض كيفية الاستفادة من توجيه صاحب السمو رئيس الدولة بشأن لائحة المقيمين وأبناء ومواليد الدولة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية التنافسية والاستفادة من المواهب الرياضية.

كما شهد الاجتماع توزيع الأدوار والمهام على أعضاء اللجنة بصورة تعزز من تحقيق المهام الواردة في قرار تشكيلها، إضافة إلى تحليل نتائج مشاركات رياضيو دولة الإمارات العربية المتحدة سواء في دورة الألعاب الخليجية، والآسيوية والأولمبية وتحديد الخطط المستقبلية ذات العلاقة بتحسين أداء الرياضيين في مثل هذه المشاركات.

وأكد سعادة فارس محمد المطوّع على أن لجنة الرياضيين تسعى دائما للوقوف جنباً إلى جنب مع الرياضيين والتعرف على آرائهم وأفكارهم فيما يخص مستقبل الحركة الأولمبية، واستثمار خبراتهم وتجاربهم في بناء أطر جديدة للتعامل مع المستجدات؛ فيما يتعلق بمجالات العمل الأولمبي من خلال فتح قنوات للتواصل مع لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية التي تعتبر من أهم اللجان لكونها تمثّل صوت الرياضيين على مستوى العالم داخل اللجنة الأولمبية الدولية وخارجها، فضلاً عن تسليط الضوء على دعم تلك اللجنة ضمن توصيات الأجندة الأولمبية 2020.

وأشار سعادة فارس محمد المطوّع إلى أن لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الوطن بصدد إعداد مجموعة من الخطط والبرامج الداعمة للجانب الخاص بإنتقاء وصقل المواهب، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 والتي ترتكز ضمن توجهاتها على تطوير قدرات المواهب الرياضية وتحقيق النجاح في رياضة النخبة الاحترافية، موضحاً أن اللجنة تضم العديد من الرياضيين السابقين والحاليين الذين نالوا شرف تمثيل الدولة في كبرى المحافل على المستويين الأولمبي والقاري، ونجحوا في خوض تجارب مثمرة وبرامج متقدمة في مجالات التدريب والإدارة الرياضية، الأمر الذي يبشر بالوصول إلى مخرجات متميزة نتاج عمل هذه اللجنة التي تعهدت منذ اجتماعها الأول على توجيه الدعم للرياضيين من أبناء الوطن بصفة مستمرة.

وتشمل مهام لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الوطنية تمثيل الرياضيين داخل الحركة الأولمبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم كافة سبل الدعم لنجاح الرياضيين المنتسبين للحركة الأولمبية الوطنية في مهنتهم سواء في ميدان الرياضة وخارجها، واقتراح المبادرات التي تدعم دور الرياضيين المنتسبين للحركة الأولمبية الوطنية نحو نشر فكر السلام والصداقة والتضامن والمشاركة والمنافسة الشريفة والاحترام المتبادل، وتبنّى المبادرات التي تدعم الحركة الأولمبية الوطنية، واقتراح المبادرات التي تساهم في الارتقاء بالحركة الأولمبية الوطنية في الدولة لتحتل مكاناً ريادياً ومتميزاً في ميادين المنافسة الوطنية والخارجية.

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